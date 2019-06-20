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Ne çektin be İzmirli! CHP vatandaşı kanalizasyona mahkum etti

İzmir Karantina'da yaşayan vatandaşlar CHP'li belediyenin kanalizasyon pisliklerini doğrudan denize döktüğünü belirterek isyan etti. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar "Biz burada evlerimizde cam açık oturamıyoruz. Dışarıda dolaşamıyoruz." dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:48

 yeniakit.com.tr 

CHP'li belediyenin yönetiminde olan İzmir Karantina'da oturan vatandaşlar, kanalizasyonun doğrudan denize atılmasına isyan etti. Çok ağır bir kokunun etrafa yayıldığını belirten vatandaşlar camlarını bile açıp oturamadıklarını belirtti.

2019 İzmir'inde kanalizasyon denize dökülüyor

23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilecek. Seçime sayılı günler kala öne çıkan adaylar AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu olurken, partilerin belediye çalışmaları da incelemeye alındı. 17 yıldır AK Parti'nin yönetiminde olan İstanbul'da Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, metro ve metrobüs ağları gibi dev projeler dikkat çekerken yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir'de ise 2019 yılında bile kanalizasyon pisliklerinin denize dökülmesi dikkat çekti.

'Camlarımızı açık tutamıyoruz'

İzmir Körfez'de bulunan Karantina bölgesinde kanalizasyon pisliğinin doğrudan denize dökülmesi bölgede yaşayan vatandaşlara isyan ettirdi. CHP'li belediyeden şikayet eden vatandaşlar çektikleri video ile durumun vahimiyetini anlattı. Video çekerek sosyal medyadan yardım isteyen vatandaş "Burası İzmir Körfezi Karantina bölgesi. Gördüğünüz gibi kanalizasyon doğrudan denize dökülüyor. Çok ağır koku yayıyor ve mikrop saçıyor. Biz burada evlerimizde cam açık oturamıyoruz. Dışarıda dolaşamıyoruz. Ağır koku var ve mikrop saçıyor. Lütfen İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işe el atsın. Gördüğünüz gibi bütün kanalizasyon denize dökülüyor ve mikrop saçıyor. İzmir Karantina burası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni uyarıyoruz acil önlem alın. Lütfen sesimize kulak verin." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:48
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