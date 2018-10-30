Ne Aykut Kocaman ne de Ersun Yanal! Yerli hoca belli oldu
Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yerli hoca listesinin başına Kemal Özdeş'i yazdı.30 Ekim 2018 Salı 23:38
Fenerbahçe'de yerli hocada 1 numaralı aday ise Kemal Özdeş...
1 Ekim'de rüştünü ispatladığı Kasımpaşa'dan ayrılan 48 yaşındaki çalıştırıcı da şu an için boşta. Kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olan Özdeş, F.Bahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Vatan'ın haberine göre; 2016'dan bu ay başına kadar Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yapan Kemal Özdeş 86 resmi karşılaşmada takımıyla 1.49'luk puan ortalaması tutturdu.
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