Ne Aykut Kocaman ne de Ersun Yanal! Yerli hoca belli oldu

Fenerbahçe'de yerli hocada 1 numaralı aday ise Kemal Özdeş...

1 Ekim'de rüştünü ispatladığı Kasımpaşa'dan ayrılan 48 yaşındaki çalıştırıcı da şu an için boşta. Kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olan Özdeş, F.Bahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Vatan'ın haberine göre; 2016'dan bu ay başına kadar Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yapan Kemal Özdeş 86 resmi karşılaşmada takımıyla 1.49'luk puan ortalaması tutturdu.