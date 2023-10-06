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Ekonomi Ne altın ne dolar ne euro! Z kuşağı parasını oraya yatırıp para kazanmaya başladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne euro! Z kuşağı parasını oraya yatırıp para kazanmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-10-06 12:34:00 -
Ne altın ne dolar ne euro! Z kuşağı parasını oraya yatırıp para kazanmaya başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Medya Ve İletişim Bölüm Başkanı Sefer Darıcı, Z kuşağının yatırım aracı olarak borsaya ilgi gösterdiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yeni Medya Ve İletişim Bölüm Başkanı Sefer Darıcı, son günlerde Z kuşağının borsaya olan yoğun ilgisinden bahsederek yatırım yapan kişilere uyarılarda bulundu.

Son günlerde halka arzlarla birlikte gündemde olan borsaya ilgi arttı. Halka arzlardan kısa sürede kazanılan paralar, Z kuşağını da borsaya çekti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yeni Medya Ve İletişim Bölüm Başkanı Sefer Darıcı, borsa da yatırım yapan gençlere uyarılarda bulunarak, “Son süreçte özellikle Z kuşağının da yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz. Ancak çok kısa sürede para kazanma şeklide olan bu algı yanlış olabilir, beraberinde büyük riskler ve çöküntüler getirebilir. Benim genç arkadaşlara özellikle tavsiyem; mutlaka finansal okuryazarlık anlamında bilgiler edinmeleri, temel kavramları bilmeleri, bir yatırım kararı vermeden önce o şirketlerin geçmiş verilerini ve hale hazırdaki durumu ve geleceğe ilişkin ön görüleri mutlaka göz önüne alıp iyi bir değerlendirme yapmaları olacaktır” dedi.

“İlginin gençler üzerinde daha fazla olduğu dikkat çekiyor”

Sefer Darıcı, gençlerin borsaya daha ilgili olduğundan bahsederek, “Son süreçte borsaya önemli bir ilginin olduğunu görüyoruz. Özellikle bu ilginin gençler üzerinde daha fazla olduğu dikkat çekiyor. Borsa bizlere olumlu fırsatlar sunarken hem de olumsuz riskleri de içerisinde barındırıyor. Borsada herhangi bir hisse senedi almadan, yatırım yapmadan önce mutlaka ve mutlaka finansal okuryazarlık hakkında bir bilgi sahibi olması ve borsa ile ilgili yatırım öncesi bilinmesi gereken temel kavramlarında bilinmesi gerekiyor. Aksi halde çevremizden de gördüğümüz, anlatılan hikâyelerden de duyduğumuz bir çok olumsuz durum veya büyük miktarlarda para kayıpları söz konusu olabiliyor” diye konuştu.

Yatırımcının finansal okuryazarlık bilmesi gerekiyor

Darıcı, yatırımcıların finansal okuryazarlığını bilmesi gerektiğinden bahsederek, “İçerisinde bulunduğumuz süreçte borsanın çok hızlı para kazandıracak yatırım aracı olarak görülüyor olması borsaya olan talebi artırdı, özellikle halka arzlarda görebiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim riskleri göz önüne alırsak özellikle şirketlerin finansal durumu, yönetim yapısı gibi bir takım durumları raporlamaları, bu anlamda dikkatlice okunması ve buna ilişkin bir değerlendirmeyle karar verilmesi gerekiyor. Finansal karar verme, yatırım kararı verme eşten, dosttan veya arkadaşım şunu almış gibi sözlerle olacak bir iş değildir” ifadelerini kullandı.

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