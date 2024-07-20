Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı: 2500 kat getirisi var
Para Piyasaları Uzmanı Mert Başaran, dolar ve altın yerine en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı.
Mert Başaran, "Ne altın ne de dolar" diyerek yatırım fonlarının rekor artışını açıkladı.
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20 ile 25 kat kazandırdı
Ünlü ekonomist Mert Başaran yatırım fonlarını işaret ederken hisse senedi fonlarını işaret ederek rekoru açıkladı. Başaran, “Son 5 yılda hisse senedi ağırlıklı iyi bir fonun değeri yüzde 2 bin ile yüzde 2 bin 500 arasında getiri sağlamış. Kısacası 20 ile 25 kat arasında kazandırmış” dedi.
Fon nedir?
Fon, birçok yatırımcının bir araya gelip profesyonelce yönetilen ortak bir havuzdur. Sabit getirili menkul kıymetler, dövize endeksli varlıklar ve hisse senetleri gibi çeşitli varlıklar içerir ve yatırımcılara belirli bir vadede geri ödeme taahhüt eder.
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Yatırım fonu riskli mi?
Yatırım fonlarının risk seviyeleri, içerdiği varlıklara göre değişir. Yüksek riskli fonlar hisse senetleri gibi volatil varlıkları, düşük riskli fonlar ise sabit getirili menkul kıymetler gibi daha stabil varlıkları içerir. Bu nedenle, fonların risk düzeyleri yatırım stratejinize göre değerlendirilmelidir.
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