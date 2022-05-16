Ne altın ne dolar! İslam Memiş bu kez ezber bozdu: Bu bir nimet, alan kazanır

Dolar ve altındaki yükseliş sürerken piyasa uzmanı İslam Memiş'ten ezber bozan açıklama geldi.

İsabetli tahminleri ile bilinen Memiş, gram altın ve dolar için ciddi uyarılarda bulunurken, gümüş, euro ve sterlinde yaşanan düşüşleri de alım fırsatı olarak değerlendirdi.

Dolar kuru baskılanmaya 14 TL seviyesinden 15 TL seviyesine çıktı. Yatırımcı doların yükselişinin devam edip etmeyeceğini beklerken, İslam Memiş, dolar için kritik uyarılarda bulundu. Memiş, makas aralıklarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Dolar kuru 15.48 lira seviyesinde yani ekranda görmüş olduğunuz 15.48 olsa da serbest piyasalarda şu anda dolar tl kurunun 15.50 olduğunu söyleyebilirim. Serbest piyasalarla ekranlar ve bankalar arasında 3 puanlık bir makas aralığı var. Bu aralığı yaklaşık 1 aydır söylüyorum. Makas aralıklarına dikkat edin, yanılgıya düşmeyin. Alım ya da satım yaparken bu makas aralıklarını göz önünde bulundurmayan yatırımcı alım ya da satış hamlesini yanlış yapabilir."

Euro alımı fırsat

Euro içinde alım fırsatı doğduğunu belirten Memiş, elinde dolar bulunduranların euro paritesini de değerlendirmelerini önerdi. Eurodaki düşüşü nimet olarak değerlendiren Memiş, "Euro TL kuru 16.13 tl ekranlarda serbest piyasada 16.04 tl seviyesinde. Euro dolar paritesi benim beklentimden daha az seviyelere geldi. 1.05 seviyesindeydi Bu silkeleme operasyonuyla 1.0350 seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Şu anda 1.04 seviyesine tutunmaya çalışıyor. Ancak bu seviyelerin oldukça düşük olduğunu belirtmek isterim. Bu düşüş dolar yatırımcısının önünde bir nimet olarak duruyor." diye konuştu.

Yanıltıcı seviyelere dikkat

Gram altın içinde makas aralığına değinen Memiş, al-sat yaparken yatırımcının ekranda görünen yanıltıcı seviyeye dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Sert düşüşleri değerlendirin

Euro'nun yanı sıra gümüşün içinde önemli değerlendirmelere bulunan Memiş, her fırsatta gümüşün yatırım için iyi bir emtia aracı olduğunu vurguluyor. Memiş, tek enstrüman yerine yatırımcının bölerek yatırım yapması gerektiği belirtti. Emtia araçlarında yaşanan sert düşüşlerin alım fırsatı oluşturduğunu söyleyen Memiş, şunları kaydetti:

"Gümüşün gram fiyatı 10.34 lira seviyesinde. 10.56 lira seviyesinden hızlı bir geri çekilme varda ama gümüş ons fiyatı benim de beklentimden daha fazla değer kaybettiği için şu an 20.82 dolar seviyesinde olduğu için ve gümüş altın rasyosu yüksek olduğu için altının gram fiyatına kıyasla biraz daha fazla değer kaybetmiş oldu. Elinde TL bulunan dolar bulunan yatırımcılar için aslında çok güzel bir fırsat sunmuş oluyor. Tek bir enstrümana yatırım yapmış olanlar, bu sert düşüşleri görünce morali bozuluyor. Farklı enstrümanlara bölerek yatırım yapıldığında o düşüşlerin önemi yok. Sürekli yükselsin diye bir ekonomi, finans yok."