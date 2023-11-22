Ndidi transferinde sona gelindi!
İspanya Ligi takımlarından Sevilla, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Wilfred Ndidi ile görüşmelere başladı.
İspanya La Liga Santander ekiplerinden Sevilla, İngiltere Championship takımlarından Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sevilla, Wilfred Ndidi'nin peşinde
Foot Mercato sitesinde yer alan habere göre; La Liga kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Wilfred Ndidi'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçti.
Ayrıca, Sevilla sportif direktörü Victor Orta'nın Ndidi'nin transferi için Leicester City ile görüşmelere başladığı kaydedildi.