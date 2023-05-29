NCR kadrosunu güçlendiriyor
NCR International Hospital Sağlık Grubu, Nöroloji alanında gücüne güç katarak Uzm. Dr. Gamze Pınar PARMAKSIZ’ı güçlü hekim kadrosuna dahil etti.
Başarılı bir Nöroloji uzmanı olan PARMAKSIZ, NCR International Hospital’da hasta kabulüne başladı.
Uzm. Dr. Gamze Pınar PARMAKSIZ Kimdir?
1977 Nizip doğumludur. İlk, Orta öğrenimini Nizip’te tamamlayan PARMAKSIZ, Lise öğrenimini Kilis’te tamamlamıştır. 1995 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı eğitimini 2001 yılında başarılı bir şeklide tamamlamıştır. 2006 – 2011 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Alanında ihtisasını tamamlamıştır. Nöroloji alanında yurt içi ve yurt dışında seçkin dergilerde yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmakta olup Alzhemier ve EMG konusunda tezi bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesidir.
Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları;
• Epilepsi
• MS (Multiple Skleroz)
• Migren (Aşısı, Botoksu Tedavisi)
• Demans (Alzheimer)
• Serebrovasküler Hastalıkları
• Parkinson
• Kas Hastalıkları
• Myastenia gravis hastalığı
• Uyku Apnesi
• Sinir Sıkışmaları
• EEG - EMG
Şeklindedir.