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NBA'de üç sayı rekoru

- Sacramento Kings-Golden State Warriors maçındaki 41 üç sayı isabetiyle NBA rekoru kırıldı- Milli basketbolcuların forma giydiği maçlarda Cleveland Cavaliers adına Cedi Osman 13 sayı, 5 asist, 3 top çalma, Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz 7 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Milwaukee Bucks'ta Ersan İlyasova 3 sayı, 2 ribauntla mücadele etti

06 Ocak 2019 Pazar 10:54
NBA'de üç sayı rekoru


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ın deplasmanda Sacramento Kings'i 127-123 yendiği karşılaşmada 41 üç sayı isabetiyle rekor kırıldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors'ın 47'de 21, Kings'in 36'da 20 isabetle oynadığı karşılaşmada 41 üç sayı kaydedildi. Bu rakamla Kings-Warriors mücadelesi, Şubat 2018'de 40 üç sayı atılan Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves maçını geride bırakarak NBA'de en fazla üç sayı isabeti bulunan karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Warriors'ta Stephen Curry 42 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Kevin Durant 29 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, 2 blokla sezonun 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Üst üste 4. olmak üzere 20. yenilgisini yaşayan Kings'te Buddy Hield, 32 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Justin Jackson 28 sayı, 5 ribaunt, Bogdan Bogdanovic ise 17 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.


- Raptors, Bucks deplasmanında galip


Günün öne çıkan maçında milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, evinde Toronto Raptors'a 123-116 yenildi.

Doğu Konferansı ikincisi Raptors'ta Kawhi Leonard 30 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma, Pascal Siakam 30 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle sezonun 29. galibiyetinde öne çıktı.

Giannis Antetokounmpo'nun 43 sayı, 18 ribaunt, 4 asistlik performansı, Doğu Konferansı lideri Bucks'ın 11. mağlubiyeti yaşamasını önleyemedi. Ev sahibi takımda Ersan İlyasova, 13 dakika 23 saniye süre aldığı mücadeleyi 3 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Öte yandan Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, New Orleans Pelicans'a 133-98 mağlup oldukları karşılaşmada 32 dakika 54 saniye görev aldı ve 13 sayı, 1 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

Philadelphia 76ers'ta görev yapan Furkan Korkmaz ise Dallas Mavericks'i 106-100 yendikleri mücadelede 27 dakika 49 saniye süre alarak 7 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle oynadı.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar


Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 123-110

Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-110

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 106-100

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 98-133

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 116-123

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-88

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 110-101

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-127

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 10:54
  1. Basketbol
  2. Golden State Warriors
  3. NBA

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