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Spor NBA'de Denver Nuggets, seriyi son maça taşıdı
Spor

NBA'de Denver Nuggets, seriyi son maça taşıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 23:15:08 -
NBA'de Denver Nuggets, seriyi son maça taşıdı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 111-98 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

NBA play-off'larına Los Angeles Clippers ile Denver Nuggets arasındaki Batı Konferansı yarı final serisi altıncı maçıyla devam edildi.

İlk iki çeyreği yenik kapatan Denver Nuggets, üçünü ve dördüncü çeyrekteki etkili oyunuyla karşılaşmadan 111-98 galip ayrıldı ve seriyi 3-3'e getirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparak galibiyetin mimarı olurken, Jamal Murray 21, Gary Harris 16 sayılık katkı sağladı.

Clippers'ta Paul George'un 33 sayı, 6 ribaunt ve Kawhi Leonard'ın 25 sayı, 8 ribauntluk performansları yenilgiyi engelleyemedi.

İki takım arasında 16 Eylül'de TSİ 04.00'te oynanacak serinin yedinci ve son maçını kazanan taraf, Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers'ın rakibi olacak.

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