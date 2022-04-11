Basketbolseverler NBA’de play-off turu eşleşmelerini araştırmaya başladı. Peki, NBA play-in play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

NBA play-off eşleşmeleri belli oldu mu? NBA play-in eşleşmeleri

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezon sona erdi. NBA'de 82 maçlık 2022 normal sezonunu Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, Doğu Konferansı'nda ise Miami Heat zirvede bitirdi. Normal sezonun sona ermesiyle play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu. Play-off maçları 16 Nisan'da başlayacak. Eşleşmeler şöyle:

Batı Konferansı

Phoenix Suns (1) - Play-in galibi (8)

Memphis Grizzlies (2) - Play-in galibi (7)

Golden State Warriors (3) - Denver Nuggets (6)

Dallas Mavericks (4) - Utah Jazz (5)

Doğu Konferansı

Miami Heat (1) - Play-in galibi (8)

Boston Celtics (2) - Play-in galibi (7)

Milwaukee Bucks (3) - Chicago Bulls (6)

Philadelphia 76ers (4) - Toronto Raptors (5)

Konferanslarında ilk 6 sıraya giremeyen 8 takım, play-in maçları oynayacak.

Play-in karşılaşmaları sonunda 4 ekip, konferanslarında 7 ve 8'inci sıraları alarak adlarını play-off'a yazdıracak.

Batı Konferansı'nı 7. sırada bitiren Minnesota Timberwolves ile sezonu 8. basamakta tamamlayan Los Angeles Clippers, play-in turunda karşılaşacak. Kazanan taraf, play-off'ta konferans ikincisi Memphis Grizzlies'in rakibi olacak. Kaybeden takım, Batı Konferansı'nda 9'uncu New Orleans Pelicans ile 10'uncu San Antonio Spurs arasındaki play-in maçının galibiyle oynayacak. Bu eşlemede üstünlük kuran ekibin play-off'taki rakibi ise konferans lideri Phoenix Suns olacak.

Doğu Konferansı 7'ncisi Brooklyn Nets ile sezonu 8. sırada noktalayan Cleveland Cavaliers, play-in turunda kozlarını paylaşacak. Maçın galibi, play-off'a yükselerek konferans ikincisi Boston Celtics ile eşleşecek. Yenilen takım, Doğu Konferansı'nda 9'uncu Atlanta Hawks ile 10'uncu Charlotte Hornets arasındaki play-in müsabakasının kazananıyla karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi ise play-off'ta konferans lideri Miami Heat ile mücadele edecek.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanacak play-in turu 12 Nisan'da başlayacak.