0553 313 94 23

NBA ile FIBA’nın ortaklaşa düzenleyeceği Basketbol Afrika Ligi’nin ev sahipleri açıklandı

Bu yıl ilki düzenlenecek BAL (Basketbol Afrika Ligi) normal sezonuna Kahire (Mısır), Dakar (Senegal), Lagos (Nijerya), Luanda (Angola), Rabat (Fas) ve Monastir veya Tunus (Tunus) şehirleri ev sahipliği yapacak.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:10
NBA ile FIBA’nın ortaklaşa düzenleyeceği Basketbol Afrika Ligi’nin ev sahipleri açıklandı

Bu yıl ilki düzenlenecek BAL (Basketbol Afrika Ligi) normal sezonuna Kahire (Mısır), Dakar (Senegal), Lagos (Nijerya), Luanda (Angola), Rabat (Fas) ve Monastir veya Tunus (Tunus) şehirleri ev sahipliği yapacak. BAL’ın final ve Dörtlü Finali ise Kigali (Ruanda) şehrinde düzenlenecek.


Bu yıl ilki düzenlenecek BAL (Basketbol Afrika Ligi) normal sezonuna ev sahipliği yapacak olan şehirler açıklandı. BAL ile ilgili duyuruların yapıldığı Dakar’daki resepsiyona BAL Başkanı Amadou Gallo Fall, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Afrika İcra Direktörü Alphonse Bile, NBA Komiseri Adam Silver, NBA Yardımcı Komiseri Mark Tatum, efsanevi basketbolcu Michael Jordan ile mevcut ve eski NBA ve WNBA oyuncuları katıldı.


Normal sezon 2020 Mart’ta başlayacak olup, iki konferansa ayrılmış 12 takım normal sezonda mücadele edecek. Her konferans üç şehirde oynanacak. İki konferansta yer alan takımlar birbirleri ile 5’er adet olmak üzere toplamda 30 maç yapılacak ve her konferansın ilk üçü play-off’lara kalacak. Play-off’lara kalan ’Süper 6’ arasında rövanş usulü oynanacak maçlarla Ruanda’daki finale kalan takımlar belirlenecek. BAL final ve Dörtlü Finali tekli eleme maçları üzerinden oynanacak.


NBA ile FIBA’nın birlikte başlatacağı BAL, NBA’in Kuzey Amerika dışında bir yerde düzenlediği ilk lig olacak. FIBA ve NBA, Afrika’nın basketbol ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, maddi destek ve kaynak yardımı, sporcu, antrenör ve hakem eğitimleri gibi konularda da destek olmaya devam edecek. BAL ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geri dönüşüm bilinci aşılanıyor
    1. Geri dönüşüm bilinci aşılanıyor
    2. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    3. Sivas Belediyespor Teknik Direktörü..
    4. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış!..
    5. Hong Kong'daki protestolar
    6. Sberbank'tan DenizBank’ın satışından..
    7. Çin’de sel felaketinden yüz binlerce..
    8. Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
    9. Sivas Belediyespor, Onur Uslucan’ı..
    10. Aktaş, stratejiyi muhtarlarla..
    11. Şampiyon ekipten Vali Ayhan’a ziyaret
    12. Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla..
    13. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4..
    14. Teniste çalışmalar tam gaz
    15. Eski AK Partili isim tarafını belli..
    16. E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere..
    17. Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama..
    18. Engelsiz mobil eğitim projesi
    19. Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
    20. FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna..
    21. “Sürücü Seyahat Karnesi” sosyal..
    22. İtalyan sahil güvenlik gemisine..
    23. Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar..
    24. Başkan Özcan; “Siyaset değil, hizmet..
    25. Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde..
    26. Başkan Mızraklı’dan yaz spor..
    27. AK Parti’den İHA’ya ziyaret
    28. TEM Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
    29. Yemen'de Husilere bağlı mahkemeden 2..
    30. Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"