Nazmiye Muratlı'dan altın madalya - Milli halterci, 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti

ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden Nazmiye Muratlı, altın madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli halterci, Dubai'de gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde podyuma çıktı. Kadınlar 45 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nazmiye, 100 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Dünya Kupası, 12 Şubat Salı günü sona erecek.





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