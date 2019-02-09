Nazmiye Muratlı'dan altın madalya
- Milli halterci, 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti09 Şubat 2019 Cumartesi 12:23
ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden Nazmiye Muratlı, altın madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli halterci, Dubai'de gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde podyuma çıktı.
Kadınlar 45 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nazmiye, 100 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Dünya Kupası, 12 Şubat Salı günü sona erecek.
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