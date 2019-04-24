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'Nazım'ın Kanatları' belgeseli izleyiciyle buluştu

Nebil Özgentürk’ün yönettiği, "Nazım'ın Kanatları" belgeselinin Türkiye prömiyeri, 30. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:44
'Nazım'ın Kanatları' belgeseli izleyiciyle buluştu

Dünya Kitle İletişimi Vakfından yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet ile arkadaşı Ramiz Demirkuşak arasındaki dayanışmayı anlatan ve Nebil Özgentürk'ün 1001'inci belgeseli olma özelliği taşıyan "Nazımın Kanatları", Büyülü Fener sinemasında izleyiciyle buluştu.

Sinemaseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle dün 3 seansta gösterilen belgesel sonunda, yönetmen Nebil Özgentürk ve belgeselde emeği geçen Arif Keskiner, Sevgi Divitçioğlu ve Melih Güneş'in katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Özgentürk, belgeselin içeriğine ilişkin, "Sadece duygular iletmeyi istiyorum. Asıl kahramanlar burada. Arif Keskiner, Sevgi Divitçioğlu, Melih Güneş." dedi.

Söyleşide Özgentürk, belgeseli izleyenler arasında yer alan Zülfü Livaneli'ye düşüncelerini sordu. Livaneli, belgeseli çok beğendiğini ifade ederek, "Çok güzel bir film çıkmış ortaya." diye konuştu.

Söyleşi sırasında Ramiz Demirkuşak'ın Sibirya'da yaşayan torunu Ramiz Olegoviç ile de telefon bağlantısı kuruldu. Olegoviç, Nazım ile dedesi arasındaki ilişkinin izlerine ulaşmasına yardımcı oldukları için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türk vatandaşı olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:44
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