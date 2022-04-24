Nazım Akmandil kimdir? Nazım Akmandil kaç yaşına ne iş yapıyor?
Nazım Akmandil'in hayatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Burcu Esmersoy ile evlenme planları yapan Nazım Akmandil kim olduğu, ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki Nazım Akmandil kimdir? Nazım Akmandil kaç yaşına ne iş yapıyor?
2019 yılında Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile evlilik planları yaptığını açıkladı. Cep telefonlarına yüklenen oyunların yazılımlarını yapan Nazım Akmandil olduğu öğrenildi. Nazım Akmandil, 30 yaşında. Nazım Akmandil'in .abası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil’dir.