Nazım Akmandil'in hayatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Burcu Esmersoy ile evlenme planları yapan Nazım Akmandil kim olduğu, ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki Nazım Akmandil kimdir? Nazım Akmandil kaç yaşına ne iş yapıyor?