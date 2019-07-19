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Nazilliler sabah sporunda buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri, vatandaşların spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz sabah sporu etkinlikleri düzenliyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:54
Nazilliler sabah sporunda buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri, vatandaşların spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz sabah sporu etkinlikleri düzenliyor. Nazilli Şehitler Parkı’nda gerçekleşen spor etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Aydınlılara sağlıklı yaşamın kapılarını aralayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.Nazilli’de güne sporla başlamak isteyen vatandaşlar için Sabah Sporu etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri, profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı sunuyor. Yaklaşık 30 dakika süren sabah sporu kapsamında, müzik eşliğinde aerobik , kültür-fizik hareketleri, strecing, yürüyüş ve düzenli nefes alıp verme egzersizleri gibi farklı branşlarda vatandaşların bilinçli spor yapmaları sağlanıyor. Katılımın ücretsiz olduğu sabah sporları hafta içi her gün saat 08.00’de başlıyor.



Hayata daha pozitif ve olumlu bakmak için sabah sporlarına katıldığını söyleyen Özge Özdemir, "Hafta içi saat 08.00 ila 08.30 saatleri arasında Şehitler Parkı’nda spor yapıyoruz. Güne zinde başlamak ve daha sağlıklı olmak için sabah sporu yapıyoruz. Bu güzel etkinlikler nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.



10 yaşından beri sporun içinde olduğunu söyleyen 1958 doğumlu olan emekli vatandaş Metin Erdim de, "Daha önce de başta futbol oynamak olmak üzere çeşitli spor dalları yaptım. Fakat son 4 yıldır Özlem hanımın spor eğitmenleri eşliğinde doğru spor yapıyorum. Bu güzel hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Ev hanımı Sevda Teyfur ise, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nin birçok kursuna katıldığını söyledi. Başta kilo vermek amacıyla spor etkinliğine katıldığını belirten Teyfur, "Burada profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde bilinçli spor yapmanın sağlık açısından çok faydasını gördüm. Bir ara sabah sporunu bıraktığım için çok sıkıntılar yaşamıştım ama Kültür Merkezleri’nin etkinlikleri sayesinden tekrar başladım. Ücretsiz olan bu etkinliklere herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Özlem hanıma da her zaman kadınların yanında olduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:54
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