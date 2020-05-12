  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nazilli’de gökyüzü çocukların olacak

Nazilli Belediyesi 13 Mayıs Çarşamba günü 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:57:37 -
Nazilli’de gökyüzü çocukların olacak

Nazilli Belediyesi 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kaldırılan çocuklara Nazilli Şehir Stadyumu’nda uçurtma dağıtacak.


Nazilli Belediyesi 0-14 yaş arası çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağının açıklanması üzerine harekete geçti.


Günler öncesinden çalışmaları başlatan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "gökyüzünü çocuklara geri vereceğiz" sloganı ile Türk bayraklı uçurtma hazırlatarak çocuklara dağıtılması için talimat verdi.


13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Nazilli Şehir Stadyumu’nda uçurtmaların dağıtılacağını söyleyen Başkan Özcan; "Gelecek güzel günler için uçurtmalarımızı çocuklarımızla hep birlikte gökyüzüne bırakacağız. Gökyüzünü yeniden çocuklarımıza verecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu taşıyoruz. Haftalardır büyük bir olgunluk göstererek evlerinde kalan tüm çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Yarın tüm çocuklarımızı Kurtuluş Mahallelerimizde bulunan Nazilli Şehir Stadyumu’na davet ediyorum. Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek hep birlikte Türk bayraklı uçurtmalarımızı uçuracağız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı