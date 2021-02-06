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Yerel Nazilli'de emniyetin yakaladığı 35 kişi tutuklandı
Yerel

Nazilli'de emniyetin yakaladığı 35 kişi tutuklandı

Nazilli Emniyeti'nin çeşitli operasyonlarda yakaladığı 39 kişinin 35'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 10:45:00 -
Nazilli'de emniyetin yakaladığı 35 kişi tutuklandı

Nazilli Emniyeti'nin Aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 39 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında narkotik, kasten yaralama, yağma ve çeşitli hırsızlık suçlardan 7 yıl ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 39 kişi 12 ekibin katıldığı çalışmalarda yakalandı. Gece görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin de katıldığı operasyonlarda 4 aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı.

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