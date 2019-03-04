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Nazilli Belediyesi temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde tretuvarlar, duvar dipleri, yol kenarları ve boş arazilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:33
Nazilli Belediyesi temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde tretuvarlar, duvar dipleri, yol kenarları ve boş arazilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Nazilli Belediyesi, sorumluluk sahası içinde yer alan tüm mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


İlçe genelinde devam eden bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında Zafer Mahallesi 28/8 sokakta Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yol ve kaldırım kenarlarında yabani otların biçimini yaparak temizlik işlemlerini gerçekleştirdi.


İlçenin daha temiz ve güzel görünmesi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Nazilli Belediyesi olarak mahallelerimizde bizi ilgilendiren her konuda aralıksız hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu çalışmamız mahallelerimizde ihtiyaç duyuldukça periyodik aralıklarla devam eden bir çalışmadır. Şu an temizlik ekiplerimiz yol ve kaldırım kenarlarındaki yabani otları temizliyor. Mevsim itibariyle kaldırımlarda ve yol kenarlarında oluşan yabani otların büyümesi zaman içerisinde kötü bir görünüm oluşturuyor. Bu otlar temizlenmezse kısa zamanda kaldırım ve yollarda görüşü ve ulaşımı engelleyecek düzeye gelebiliyor. Ayrıca çeşitli haşerelerin oluşmasına ve içerisinde barınmasına da sebep oluyor. Bu nedenle ekiplerimiz gece gündüz demeden temiz bir Nazilli için çalışmaya devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:33
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