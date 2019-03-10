Nazif Karaman: Millet İttifakı'nın büyükşehir belediye başkanı şantaj yaptı!

Gazateci Nazif Karaman, Millet İttifakı'nın bir büyükşehir belediye başkanının bir işadamına kasetli şantaj yaptığını iddia etti.

Konuyla ilgili bilgi ve belgelere ulaştıklarını ifade eden Karaman, FETÖ vari taktiklerle yapılan şantajın tüm belgelerine ulaştıklarını ve konunun yargıya intikal ettiğini belirtti.

Yarın AHaber ekranlarında bu belgeleri açıklayacaklarını belirten Karaman sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

''Yarın A Haber’de 21.15’te Millet İttifakı’nın bir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili inanılmaz belge ve ifadeler açıklayacağız! Bir işadamına FETÖ vari kasetli şantaj, tehdit ve yargının sopa olarak kullanılması dahi bir çok yasadışı yöntemle çökülmesi söz konusu. Herşey belgeli bilgili ve ifadeler aracılığı ile mahkeme kayıtlarına yansımış durumda. Nefesinizi tutup izleyeceksiniz. Pazartesi 21.15’te A Haber’de ‘Canan Barlas’la Gündem’ programı takip edin.''