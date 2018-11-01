Nazarbayev Suudileri ülkesine davet etti

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz ve veliaht prensi Muhammed bin Selman'ı Kazakistan'a davet etti.

Kazakistan'ın bölgede geniş uluslararası ilişkilere dahil olan bir aracı vazifesi üstlendiği biliniyor. Kazak lider Nazarbayev, daha önce de Türkiye'nin Suriye sınırında 2015 yılında bir Rus jetini düşürmesinin ardından, Ankara ile Moskova arasındaki diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olmuştu.

Suudi gazeteci Kemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin bu görüşmede gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

Mepanews