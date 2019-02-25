Nazarbayev imzayı attı! Kazakistan’da yeni hükümet kuruldu Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, kabine üyelerini atama kararnamelerini imzalamasıyla yeni hükümet kuruldu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 53 yaşındaki Askar Mamin'i başbakan olarak atamasının ardından Kazakistan Meclisi'nin ilgili komiteleri tarafından adaylıkları onaylanan kişilerin bakanlıklara atanmasına ilişkin kararnameleri imzaladı. Kararnameler cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlandı. Maliye Bakanı Alihan Smayilov aynı zamanda Başbakan Birinci Yardımcısı olurken, eski Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Jenis Kasımbek Başbakan Yardımcılığına getirildi. Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Adalet Bakanı Marat Beketayev ve İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev görevlerine yeniden atandı.



Yeniden düzenlenen Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığına Dauren Abayev, Dijital Kalkınma, Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığına Askar Jumagaliyev getirildi. Devlet Sekreteri Gülşara Abdıkalikova Başbakan Yardımcısı olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Berdibek Saparbayev oldu. Saparhan Omarov Tarım Bakanlığına atanırken, Eğitim Bakanlığına Kulyaş Şamşidinova getirildi.



Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığına Roman Sklyar, Ulusal Ekonomi Bakanlığına Ruslan Dalenov atandı, Milli Bankanın başına Yerbolat Dosayev geçti. Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ekonomide hedeflenen olumlu gelişmelerin sağlanamadığı gerekçesiyle geçen hafta hükümetin istifasını istemesinin ardından, Bakıtcan Sagintayev'in başkanlığındaki hükümet istifa etmiş, geçici başbakanlık görevine Mamin getirilmişti.

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