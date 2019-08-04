0553 313 94 23

Nazar boncuğu takmak günah mı?

Nazar boncuğu takmak, şirk olan bir hurafe midir? Nazar boncuğu takmaya şirk veya hurafe diyenler, vehhabilerle onların tesiri altında kalan kimselerdir.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:16
Nazar boncuğu takmak günah mı?

Nazar boncuğu takmak, şirk olan bir hurafe midir? Nazar boncuğu takmaya şirk veya hurafe diyenler, vehhabilerle onların tesiri altında kalan kimselerdir. Nazar boncuğunu dinimiz yasaklamış mı?

Nazar boncuğu, bizzat kendisi nazarı önlemez. Nazarı önleyen Allahü teâlâdır. Bakan kimse, önce bunları görünce, gözlerinden çıkan zararlı şualar bunlara isabet eder. Böylece, nazar boncuğunu takan kimse kötü nazarlardan korunmuş olur. İbni Abidin hazretleri buyuruyor ki: Temime boncuk demektir ki, Araplar onları çocuklarına takarlar, onlarla çocuklarından, nazarı, kötü bakışları uzaklaştırdığını sanırlardı. İslamiyet bunu kaldırmıştır. Onlar temimenin kendisinin deva ve şifa kaynağı olduğuna inanıyorlardı. Hatta bunları Allah’a ortak koştular; çünkü onlar temimelerle, kendileri hakkında yazılmış kaderlerin değişip yok olmasını beklerlerdi. (İbni Esir)

İslamiyet yasaklamıştır

Temime, cahiliye devrinde, boyna veya ellere asılan bir ip olup, bunu kendilerinden zararı uzaklaştırmak için yapıyorlardı. İslamiyet bunu yasaklamıştır. (Zeylai)

Haniye kitabında, (Ekili tarlalara, karpuz tarlalarının içerisine korkuluk dikmekte, beis yoktur) denilmektedir. Bunları gözlerin yani kötü nazarın def’i için yapıyorlar; çünkü kötü nazar haktır, mala, insana, hayvana isabet eder. Bir kadın, tarladaki ürüne nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca, Resulullah efendimiz, (Tarlaya hayvan kafası as) buyurur. Kötü bakışlı kimse tarlaya baktığında, önce bakışı o dikilen kuru kafaların üzerine düşer; çünkü yüksekte olup, ilk görünen odur. Ondan sonra bakışı tarlaya düşer ki, artık bu zarar vermez. (Redd-ül-muhtar)

İbni Abidin hazretleri, caiz olmayan temimeyi bildirdikten sonra, nazar değmemesi için tarlaya kemik, hayvan kafası koymak caiz olduğunu bildirmektedir. Bakan kimse, önce bunu görüp, tarlayı sonra görür. Mavi boncuk ve başka şeyleri bu niyetle taşımanın temime olmayacağı, caiz olacağı buradan anlaşılmaktadır. (S. Ebediyye) Hayvan kafasıyla nazar boncuğu arasında fark yoktur. İkisi de nazarı önlemez; fakat ilk bakınca, nazar bunlara gelir, sonra başka yere bakılsa da zararı olmaz. Bizzat hayvan kafası ve nazar boncuğu nazarı önler diye itikat etmek caiz olmaz. Bunlar nazarı önlemeye sebep oluyor. Bunu da bizzat Resulallah efendimiz tavsiye ediyor. Resulullah efendimizin bu emrine şirk diyenler, (Şefaat ya Resulallah) demeye de şirk diyorlar. Vehhabilerin veya onların etkisinde kalanların sözlerine itibar etmemelidir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:16
  1. Nazar boncuğu takmak günah mı?
  2. Nazar boncuğu şirk mi
  3. nazar boncuğu dinimiz yasaklamışmı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fas üniversitelerinde Arapça zorunlu ders olacak
    1. Fas üniversitelerinde Arapça zorunlu..
    2. Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak..
    3. 21. Uluslararası Seydikemer Beşkaza..
    4. Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı..
    5. ABD'de saldırı! Çok sayıda yaralı var
    6. Kurtdere’ye Ali Gürbüz damgasını vurdu
    7. ABD’de silahlı saldırılar sonrasında 5..
    8. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
    10. Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    11. İYİ Partili isim MHP'ye geçti
    12. Türkiye Sörf Ligi 1. ayak yarışları
    13. Kafasına bir el ateş eden polis memuru..
    14. İran'ın el koyduğu gemi Irak'a ait
    15. Dündar’dan Erdoğan’a meydan müjdesi
    16. Esad rejimi İdlib’i vurdu: 1 ölü, 5..
    17. Antalya’da 41 boğa güreş tuttu
    18. Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı
    19. Motorunda uyuşturucu taşıyan kişi..
    20. Özge Yılmaz Balkan Şampiyonu
    21. Türk sporculardan 9 madalya
    22. ABD’li bilim adamları keşfetti:..
    23. Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa..
    24. Atletizmde Kayseri Farkı
    25. Tunus'ta Nahda Hareketi cumhurbaşkanı..
    26. ‘Hükümet Kadın’ seçimi kazandı
    27. 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı..
    28. Konya’da motosiklet otomobile çarptı:..
    29. Suvarlı beldesindeki belediye..
    30. Kerkük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni..
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar