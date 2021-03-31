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Sağlık Nazal aşı nedir? Nazal aşı nasıl uygulanıyor?
Sağlık

Nazal aşı nedir? Nazal aşı nasıl uygulanıyor?

Koronavirüs salgının önüne geçebilmek için aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Nazal aşı, Covid-19 sürecinde sık sık gündeme gelen aşı türlerinden birisi olmaya devam ediyor. Peki, Nazal ne demek? Nazal aşı nedir? Nazal aşı nasıl uygulanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 22:36:00 -
Nazal aşı nedir? Nazal aşı nasıl uygulanıyor?

Türk bilim insanları tarafından geliştirilme aşamasında olunan nazal aşı, burundan sprey yöntemiyle uygulanabiliyor. Peki, nazal aşı nedir, nasıl uygulanır?

Nazal ne demek?

Nazal, kelime anlamı olarak "burunsal, genizden, geniz yoluyla alınan" anlamına geliyor.

Nazal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Nazal kelimesi Fransızca kökenlidir. TDK'ye göre nazal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genizsil, Genizsel.

Nazal aşı nasıl uygulanıyor?

Nazal aşı hakkında bilgi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından verildi. Bakan Koca, "Sprey formda (nazal aşı) yeni bir aşı çalışması var. Son aşama nedir?" sorusu üzerine, nazal aşıyı başından beri takip ettiklerini belirtti. Koca, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak 2020 Mart ayında yani çok erken dönemde desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Bakanlık olarak nazal aşının hem preklinik hem de klinik safhasını TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu aşının özellikle üretim safhasını da biz destekliyoruz. Yalnızca araştırma safhasını değil; bir özel şirketin girişimi, 4 üniversitemizin bu noktadaki katkısı ve Bakanlığımızın TÜSEB üzerinden desteğiyle yakinen takip ettiğimiz ve önemli olacağını düşündüğümüz bir aşı. Dünyada bu anlamda ilk olacağını düşündüğümüz bir aşı.

Farklılığı da özellikle bu salgının mukozal immünite dediğimiz, daha çok üst solunum yolundan girişi söz konusu olduğu için, bunu önleyen, mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız. Muhtemelen de en geç yıl sonuna doğru ama çalışmanın başarılı olma durumunda daha erken bitirilmesi, ayrıca tek doz uygulaması için de üzerinde ayrıca çalışıyoruz. Bu durumda daha erken gündeme gelebilir."

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