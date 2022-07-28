Naylon Nazmi’yi Haçlı fonlamış

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Tam 30 senedir Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) başında bulunan, uzun yıllar Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu ve Basın Kartları Komisyonu’nda görev alan Nazmi Bilgin’in ismi skandallarla anılmaya devam ediyor. Geçmişinde başörtülülere basın kartı verilmesine karşı çıkan, ülkücülere “hilal bıyığı” ile çektirdikleri fotoğraf sebebiyle basın kartı verilmemesini isteyen ve birçok usulsüzlüğe adı karışan Nazmi Bilgin’in son olarak naylon gazeteciliği Basın İlan Kurumu tarafından tescillenmişti. Devletten haksız kazanç elde eden Nazmi Bilgin’in Avrupa ülkelerinden fonlanarak kasasını doldurduğu bildirildi.

Yalan Nazmi'den para Batı'dan

İyi Parti Lideri Akşener’in “dürüst ve namuslu gazeteciler baskı altında” diyerek kürsüye çıkardığı başörtü karşıtı Nazmi Bilgin’in İngiltere Büyükelçiliği, AB Türkiye Delegasyonu ve Norveç Büyükelçiliği’nden AGC’ye fon kotardığı tespit edildi. Bilgin’in “M4D” adlı proje için Avrupa Birliği’nden, “Basın Evi Gönüllülük Programı” için İngiltere Büyükelçiliği’nden, “İnsan Hakları ve Bağımsız Medya Projesi” için Norveç Büyükelçiliği’nden finansal destek aldığı öğrenildi. AGC’nin ayrıca İngiltere Büyükelçiliği fonuyla 2021 yılında 5 gazeteciye “özel haber” desteği sağlayıp genç gazetecileri devşirme yoluna gittiği bildirildi.

PKK ve LGBT sapkınına kol kanat

Batı’dan aldığı paralarla Türkiye’de Cumhur iktidarına yıkıcı muhalefet yürüten ve İP’çi Akşener’in kürsüsünde boy gösteren Nazmi Bilgin’in İstanbul’daki yasadışı LGBT yürüyüşü dolayısıyla uygulanan gözaltı işlemlerini kınayıp, terör suçlamasıyla cezaevlerinde bulunan sözde gazeteci PKK yandaşları için “dayanışma” mesajı paylaştığı bildirildi. Paris merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (IFJ) paylaşımları üzerinden PKK yandaşlarına ve LGBT’ye destek veren Nazmi Bilgin’in başkanı olduğu Gazeteciler Cemiyeti’nin “retweet” yoluyla sayfasında yer verdiği paylaşımlar şunlar: “26 Haziran’da Türk polisi İstanbul Pride yürüyüşünü bölerek 200’ün üzerinde göstericiyi ve bir AFP fotoğrafçısını gözaltına aldı. IFJ ve EFJEUROPE gazetecilere işlerini yaparken uygulanan baskıyı kınıyor.” (28 Haziran 2022) “Türk makamları, gazetecileri terörizm uygulamakla suçlayarak onları baskı altına almaya devam ediyor. İşlerini yaptıkları için şu anda cezaevinde olan tüm Kürt medya çalışanları ile dayanışma içindeyiz.” (14 Haziran 2022)

30 yıllık saltanat

30 yıldır AGC’nin başında bulunarak geniş imtiyazlar elde eden Nazmi Bilgin, geçmişte basın kartı üye sayısını yüksek göstererek Basın İlan Kurumu’ndan yıllık 600 milyar TL’lik yardımdan faydalanma yoluna gittiği iddiasıyla yargılanmıştı. Bilgin’in, sadece 716 olan AGC üyesi basın kartı sahiplerinin sayısını 2 bin 15 gibi göstererek BİK’i dolandırdığı öne sürülmüştü. Nazmi Bilgin’in, kendisi ve eşinin lüks tatil masraflarını AGC’ye ödettiği gerekçesiyle de hakkında iddianame hazırlanmıştı. Bilgin o eşinden, sonradan boşanmıştı.

23 yıl önce Akit’in ifşa etmişti

Nazmi Bilgin, 28 Şubat sürecinde Akit’e savaş açmış, 19 Temmuz 1999’daki “Nazmi nayloncu çıktı” haberiyle ilgili gazetemize hem adli hem idari davalar açmıştı. Bilgin, gazetemizin basın ilan gelirini kendisinin de yönetim kurulu üyesi olduğu Basın İlan Kurumu’na 30 gün kestirmiş ve dönemin parasıyla Akit’ten 5 milyar TL tazminat talebinde bulunmuştu. Usulsüzlüklerini 23 sene önce Akit’in ifşa ettiği Nazmi Bilgin’in, Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından yürütülen inceleme ile naylon gazete çıkardığı tescillenmişti. Nazmi Bilgin’in gazetesi 24 Saat’in sadece 250 adet basıldığı, baskı işleminin saat 17.00’dan önce gerçekleştirildiği, prova baskısı savunmasının yersiz olduğu, bağlanarak balya haline getirilmiş gazetelerin üzerine bayii etiketinin yapıştırıldığı tespit edildi. Gazetenin, tutulması zorunlu olan defterleri tutmadığı ve kadrosunda çalışıyor gösterilen fikir işçilerinin aslında görev yapmadığı ortaya çıkmıştı. BİK, 24 Saat Gazetesine haksız kazanç sebebiyle ilan yayınlama hakkını durdurma cezası vermişti.

AB fonlarını alan Ankara Gazeteciler Cemiyeti, diyetini PKK yandaşlarını ve LGBTİ’yi destekleyerek ödemiş