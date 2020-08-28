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Gündem Navtex bölgesine yaklaştılar! MSB duyurdu: Yunanistan F-16'larına Türkiye'den önleme
Gündem

Navtex bölgesine yaklaştılar! MSB duyurdu: Yunanistan F-16'larına Türkiye'den önleme

Yunanistan F-16'ları Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye yanaştı. Tespit edilen uçaklar Milli Savunma Bakanlığı tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 22:51:00 -

Türkiye'nin meşru faaliyetlerini hazmedemeyen Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye yanaştı.

TSK F-16'ları önleme yaptı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) konuyla ilgili açıklamasında Girit Adası'ndan kalkış yaparak, Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 tane F-16 uçağının, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığı açıklandı.

GKRY'ye doğru gidiyorlardı

MSB, resmi internet sitesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, 27 Ağustos 2020 tarihinde Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemlerinin, Girit Adası'ndan kalkış yapan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) doğru giden 6 tane F-16 uçağının tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan'a ait oldukları belirlendi

Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan ilgili askeri trafiklere gözle teşhis sağlama ve bölgeden uzaklaştırmak amacıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçaklarınca Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapıldığı belirtilen açıklamada, uçakların Yunanistan'a ait olduğu'nun teşhis edildiği ve bölgeden uzaklaştırıldıkları duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından kararlılık vurgusu

MSB, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak hususunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

NAVTEX nedir?

NAVTEX, denizcilere, seyir bilgileri, meteoroloji tahminleri, emniyet, aciliyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hususunda bilgi veren bir haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışan Navtex, gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için bulunur.

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