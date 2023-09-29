Navigasyon kullanırken dikkat edin

Navigasyon sistemlerinin yanlış yönlendirmesinden dolayı meydana gelen trafik kazalarını değerlendiren Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Av. Murat Kandır, harita uygulamalarının güncel veri toplamasına dikkat çekerek, sürücülere bazı uyarılarda bulundu.

Son günlerde navigasyon sistemlerinin sürücüleri yanlış yönlendirmelerinden kaynaklı olarak ölümlü kazalar meydana gelmişti. Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Av. Murat Osman Kandır, dikkat çeken hatalı navigasyon sistemi kazalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Av. Kandır, yolların güncel durumunun mobil harita uygulamalarına işlenmemesi sebebiyle sürücülerin seyir esnasında yanıldığına vurgu yaparak, yolların gerçek zamanlı halinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

“Navigasyon yazılımı ne kadar çok güncel veri toplarsa haritalar o kadar çabuk güncellenir”

Navigasyon sistemlerinde harita yazılımın önemli bir bileşen olduğunun altına çizen Av. Kandır, sürücülerin geçtiği yollardaki internet bağlantısı aracılığıyla harita yazılımındaki verilerin güncellendiğini söyledi. Mobil uygulamalarda gösterilen yolların bazen yıkıldığını ve bozulduğunu ifade eden Av. Kandır, şöyle konuştu:

“Navigasyon, gidilecek olan adrese en kısa ve hızlı şekilde ulaşmayı sağlayan sistemdir. Navigasyonun yazılım, donanım ve haritadan oluşan üç bileşeni vardır. Navigasyon sistemlerinde harita bileşeni çok önemlidir. Donanım özelliğinden alınan veriler haritaya işler. Harita o an bulunduğunuz noktayı tespit eder. Harita içerisinde en kısa yol algoritması kullanılır. Bu algoritmalar iki nokta arasındaki alternatif yolları işaretler. Burada kritik konu verilerin toplanmasıdır. Yolların güncel durumunun algoritmalara işlenmesi önem arz ediyor. Son günlerde yanlış yollara giren araçlardan dolayı oluşan kaza ve ölüm haberleri dikkat çekiyor. Bu problemlerle sık karşılaşıyoruz. Bu kazaların olmasının önemli nedenlerinden biri yolların güncel durumunun uygulamalarda olmamasıdır. Yolların güncel durum verileri mobil uygulama ekipleri tarafından sahada yani yollardan toplanarak algoritmaya işleniyor. Ayrıca yollarda seyahat eden sürücülerin kullandığı uygulamaya gönüllü olarak veri göndermesiyle de güncelleme işlemi yapılabiliyor. Bu güncellemeler yapılmaz ise hatalar meydana gelebiliyor. Hatalar donanımsal sistemden kaynaklanabiliyor. Sürücüler seyahat esnasında hatalı verilerden dolayı yanlış yollara giriyorlar. Burada en fazla güncellik problemiyle karşılaşıyoruz. Yolun en güncel durumunu yolu en son kullanan sürücüler belirler. Kişisel Verileri Koruma kanunu çerçevesinde sürücülerin elde ettiği veriler uygulamalar tarafından alınıp işlenir. Navigasyon uygulamalar sadece uyduyla çalışmaz. Aynı zamanda internet bağlantısının da önemli bir işlevi bulunuyor. Hem donanım sayesine aracın bulunduğu nokta işaretlenir hem de internet bağlantısıyla online harita hizmeti sağlar. Eğer sürücüler yeterli internetin çekmediği noktalarda bulunuyorsa mutlaka çevrim dışı olarak haritalar mobil cihazlara indirilmesi gerekiyor. Navigasyonlar ayrıca araçlarda bulunan GPS sistemleri ile de çalışır. Navigasyon yazılımı ne kadar çok güncel veri toplarsa haritalar o kadar çabuk güncellenir. Bunun için de yolların gerçek zamanlı kullanımı öne çıkıyor. Bazen harita gösterilen yol sel, heyelan vs. gibi sebepler nedeniyle yıkılabiliyor ama haritada hala gösteriliyor.”

“Yolcuların güvenliği için yolculuk esnasında çevreye karşı duyarlı olmalılar”

Karayollarının mobil uygulamalarla ilgili bir sorumluluğunun bulunmadığına değinen Av. Kandır, sürücüleri tamamen navigasyon sistemlerine bağlı kalmaması konusunda uyardı. Seyir halindeyken sürücülerin hem kendi hem de araçtaki diğer yolcuların güvenliğini düşünerek daha bilinçli davranıp, trafik işaretlerine uymasını isteyen Av. Murat Kandır, “Sürücüler Karayolları görevlilerinden bu sorunlar hakkında çözüm bekliyor ama onların görevi bu değil. Karayollarının böyle bir sorumluluğu yok. Onların görevi güvenli bir sürüş için o an yolda yapılan bakım onarım işlemlerini yapmak. Sürücüler navigasyon sistemlerini kullanırken kullanım şartlarına dikkat etmeliler. Haritaların nasıl kullanılacağını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yolları iyice inceleyip, dikkatli karar vermeliyiz. Hem sürücü kendisini hem de araçtaki diğer yolcuların güvenliği için yolculuk esnasında çevreye karşı duyarlı olmalılar. Trafikte o an günceldir, bir gün öncesi güncel değildir. Yolculuk sırasında şüpheye düşüldüğü zaman gerçek trafik düzenine uyulmalı, risk alınmamalı. Trafik işaretleri hep kontrol edilmeli. Biz hep bunu tavsiye ediyoruz. Bu şekilde yanlış yönlendirmeler dolayısıyla da kazalar vb. olaylar yaşanmayacaktır. Navigasyon sistemlerindeki yazılımın verileri ne kadar çok güncellenirse yolların durumu o kadar çok güncel halde kalacak. Navigasyonlara tamamen bağlı da kalınmamalı. İhtiyaç duyulduğu anda destek amaçlı kullanılmalıdır” diye konuştu.

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