Navalny’ye dava sonuçlanmıştı! Rusya’da korkunç gerçekler ortaya çıktı

Her şey, 17 Ocak Pazar günü Almanya'dan Berlin'den havalanan ve Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na inen uçakla başladı ve ülkede biraz olsun sakinleyen gündem adeta alev aldı.

Ülkesi Rusya'da zehirlendikten sonra komaya giren ve tedavi için Almanya'ya götürüldükten sonra, ülkesi Rusya'ya dönme kararı alan Rus muhalif, uçak yere iniş yapar yapmaz gözaltına alındı.

Navalny’ye adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dava önceki gün sonuçlandı. Buna göre mahkeme Navalny'nin en az 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasını karara bağladı ve temyiz için 10 gün süre verdi.

Dünyanın dört bir yanından karara tepki yağsa da ve Navalny'ye verilen hapis cezası, Rusya'da hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere indirilen "acı bir darbe" olarak nitelendirilse de Navalny'nin serbest bırakılması çağrıları sonuçsuz kaldı.

Korkunç gerçekler

Öte yandan kadın göstericilerin ortaya attığı iddialar ise yenir yutulur cinsten değil. Rusya'daki gösteriler sırasında tutuklu muhalif Aleksey Navalny'yi desteklemek için sokaklara çıkan ve gözaltına alınan kadın göstericiler, polis nezaretinde soyunmaya zorlandıklarını iddia ediyorlar.

Kremlin karşıtı eylemcilerin bir kısmı, polis memurlarının onları uygunsuz hallerini gösterme, mekik çekmeye ve şeffaf camlı odalarda soyunmaya zorladığını söylüyor.

Kadın protestocular ayrıca polis memurlarının kimlik kartlarını çıkardığını ve emirleri reddetmeleri halinde kadınları itaatsizlik suçlamasıyla tehdit ettiklerini iddia ediyorlar.

Navalny'nin Salı günü en az iki buçuk yıl hapse atılmasının ardından, Moskova sokaklarında meydana gelen çatışmalar sırasında bin 400'den fazla protestocunun tutuklandığı ortaya çıktı.

Çevik kuvvet polisi, son iki hafta sonunda, dondurucu soğuğa aldırış etmeden Rusya'nın dört bir yanında sokaklara dökülen ve Rus muhalifin serbest bırakılmasını talep eden Navalny destekçileriyle karşı karşıya gelmişti.