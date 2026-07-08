NATO'yu siyona sal

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Halkı yanına al, NATOYU SİYONA sal.

Her şeye rağmen binbir fedakarlıkla tepki koyan insanları niye yakapaçı edip müşahede altına alırsın? Mahkemelerde mahpuslarda onlara çile çektirirsin. Bu olmaz. Önce bir kendine bak.

Kendin üstüne düşeni layıkıyla yapabildin mi? Onun için hatta akıllı ol. Ak Parti akıllı ol akıllı ol ve halkı yanına al. Bunu hatta dışa karşı bir güç olarak kullan.

Avrupa'ya karşı bu şeytanlara karşı NATO'ya karşı. Hani halk iradesi sizin ülkelerinizde halk iradesi yok. Bakın benim ülkemde halk istediğini söylüyor. Eylemini yapıyor. Halk iradesi size göre bizde daha ileri seviyede. Siz üçüncü sınıf ülkelersiniz. Beşinci sınıf ülkelersiniz. Hiçbir itiraza ifade hürriyetine tahammül etmiyorsunuz. Siz krallıklarla yönetiliyorsunuz. Siz monarşi ile yönetiliyorsunuz. Hatta siz şeytani rejimlersiniz. Şeytanın düdüğünü öttürüyorsunuz.

Vesseseleriyle siyoni eşkıya soykırımcıya paydaşsınız. Ortaksınız. Katilsiniz.



Elinizde kan var.

Afganistan'dan taa Bosna'ya kadar. Filistin'de üç yıldır devam eden bu problemi oraya eken bu hastalığı başlatan başta İngiliz, Batı Avrupa kanlı haçlı zihniyeti şu anda da Amerika birebir olayın içinde devam ediyor. Yani sizin eliniz kanlı diyerek hatta halk da böyle bir tepki koyuyor diyerek halkı yanına al.

Halkı yanına al. Halkın tepkisini yanına al. Bununla işte NATO toplantısında bununla bir sıfır öne geç.

Bunu sen niye bu şekilde halkı tutuklatarak aleyhine dönüştürüyorsun? Hem İslami açıdan hem halkın iradesi açısından hem de dünya planında dünya vicdanları dünya insanlık onuru açısından bunu niye hanene yazdırmıyorsun da aleyhine yazdırıyorsun? Bu yakışıyor mu sana? Bu yakışıyor mu?

Dolayısıyla şu anda hapsedilen NATO'ya tepkilerinden dolayı hapsedilenlerin derhal serbest bırakılması ve hatta bunun dediğim şekilde NATO'ya karşı o toplantılarda olsun, diğer türlü gündeme taşınması lazım.

Mesela bir hekim olarak Hussam Ebu Safiye şu anda artık hayatından ümidini kesmiş. Kesinlikle haksız yere öldürülmek üzere işkence üzere yani her türlü pislik işletiliyor.

Hastaneyi bırakmayan, hizmeti bırakmayan insanları yaşatmayı bırakmayan bir sağlık hekimine, hastane müdürüne, sağlıkçısına, medyacısına, yardım kuruluşlarının elemanlarına çoluğa, çocuğa, kadına kıza bunu yapan, bunun arka planda başlatıcısı İngiltere devam ettiricisi Amerika, Avrupa, Batı, dolayısıyla siyonizme böyle hizmet eden yardımcı olan bir anlayış NATO ne yüzle buna ne diyebilir?

Bunu müsbete çevirmek varken halkı yanına almak varken halkın tepkisiyle bir kamuoyu oluşturup bu şekilde çıkmak varken, hadi ki gündeme taşıyamadınız halk iradesi bari gündeme taşısın, halkımız bunu istiyor, halk bunu istiyor desenize, halka karşı kim durabilir?

Daha ileri aşamada halka karşı kim durabilir? İşte İsa Nebi'nin katillerine karşı siz sözde İsa'cısınız, İsevi'siniz, Hıristiyansınız bu ne biçim Hıristiyanlık? Bu Hıristiyanlık bile değil, İsevi'lik hiç değil İslam, barış, sulh hiç hiç değil felsefesiyle yaklaşıp siz ne biçim işte Hıristiyan dünyasısınız ne biçim Hıristiyansınız, Evangelistiniz, Katoliksiniz Ortodoksunuz, Protestansınız diyerek, İsa Nebi'nin katilleri şu anda aynı cürümü tekraren 2000 yıl sonra çok daha kapsamlı bir şekilde çok daha kuşatıcı bir şekilde çok daha uzun soluklu bir şekilde o beldede işletmektedir, siz bunun neresindesiniz? siz neden bunun işbirlikçiliğini yapıyorsunuz? Tarihi niye tekerrür ettiriyorsunuz diye yüzlerine baka baka bu söylenecek ki onları bu şekilde ezebilirsin bu Nato'yu bu şekilde düzeltebilirsin, dize getirebilirsin.

Sizin bunu yapmaya hakkınız yok bu İsa'ya ihanettir hakka hakikate ihanettir halka ihanettir insanlığa, onura, izzete ihanettir diyerek bir taraftan böyle halkını yanına almak, "halkı yanına al ve Nato'yu Siyon'a sal" yani işte bütün üstlerle bütün denizdeki, Doğu Akdeniz'deki imkanlarla bütün teknolojik imkanlarla siz nasıl İsa katillerine, Nebi katillerine böylesine yardım edersiniz? Arlanmaz mısınız diye gerekirse o yöneticileri de kendi halklarıyla karşı karşıya getirerek, hem hakikatle, insani hakikatle hem İslami hakikatlerle karşı karşıya getirmek onları boşa düşürmek hem de ya bunca yettiğiniz cürüm yeter diye onları suçlamak hatta hesaba çekmek...

Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den Filistin'den, Libya'dan, Bosna'dan daha nicelerinden, İran'dan onları hesaba çekmek oradaki öldürülen çocuklar, kadınlar üzerinden Meryem Valide gibi, İsa gençler gibi, Musa, bebekler gibi katlettikleri üzerinden onları bir defa mahcup etmek ve ellerinden kartlarını almak gartlarını düşürmek peşinden de yeter artık hesap verin ve gerekirse tazminat ödeyin ve tövbe edin bu tövbeniz de ancak hasbi olsun nasuh olsun bunun yolu da nedir? Siyonizma karşı onları sal evet, halkı yanına al NATO'yu Siyoniye sal. Siyoniye karşı bu İsa katilidir bunlar İsa katilinin soyu katil sürüleridir, soykırımcı, bugüne denk düşen soyudur, soysuzların soyudur, dolayısıyla onlara karşı tavır takınmanız lazım bunca işlediğiniz cürümü telafi edin tövbe edin diye onları bu konuda halkı yanına alarak hem de sadece Türkiye değil dünya halklarını yanına alarak Siyonizme, NATO'yu Siyonizme sal onlarla mücadele etsinler şu ana kadar ki yaptığınız pisliği düzeltin ey İngiltere ektiğin bu tohumu temizle bu pisliği temizle ey Amerika bunca bombalarla, silahlarla teknolojiyle desteklediğin ve ortak olduğun cürümün hesabını ver ve bu Siyonileri geldikleri gibi buradan def edin alın götürün nasıl getirdiyseniz alın pisliklerinizi götürün bu Kudüs'ü kirletmeyin diyebilmemiz lazım.

AK Parti'nin oradaki yöneticilerine bu konudaki söz sahiplerine bunu söylüyoruz bir defa halka karşı değil halkı yanınıza alın ve NATO'yu Siyoniye salın bu kolluk gücünü eğer izzeti varsa bir onuru varsa bu geçmiş hataları telafi etsin ve orada bir an önce Gazze kurtulsun Kudüs kurtulsun. Dişlerini Siyonilere göstersinler, Siyonilere günlerini göstersinler Usa Nebinin intikamını alsınlar.

İşte orda layıkıyle biz de olalım. Şerde değil hayırda yarışalım. Birlikte Ğazze Barış harekatı yapalım.

Ayşe tatile çıksın, Gazze Barış harekatı yapılsın.