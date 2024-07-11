NATO’ya sert konuşan Başkan Erdoğan NATO aile fotoğrafına katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. Ancak, Beyaz Saray'da verilen akşam yemeği öncesinde çekilen toplu fotoğrafta Erdoğan çiftinin yer almaması dikkat çekti.

Beyaz Saray'da verilen yemeğe yoğun katılım oldu ve yemekten kareler basına servis edildi. NATO'nun 75'inci yıl dönümü zirvesi kutlamaları çerçevesinde düzenlenen akşam yemeği öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde liderler ve eşleri bir aile fotoğrafı çekildi. Erdoğan çiftinin bu fotoğrafta yer almadığı görüldü.