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NATO'dan yeni Türkiye açıklaması

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin harekatı hakkında konuştu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:45
NATO'dan yeni Türkiye açıklaması

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarının Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiği iki günlük zirve sona erdi. Zirvenin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda düzenlediği askeri harekatı ele aldıklarını, NATO üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıkları olduğunu, bölgede tansiyonun düştüğünü ve DAEŞ ile mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bölgede çözüm arayışını sürdüreceklerini belirten Stoltenberg, Almanya'nın güvenli bölge için uluslararası destek teklifini olumlu karşıladıklarını, konuya kalıcı çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

NATO'nun zirvesine katılan diplomatlar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve Rusya'yla yaptığı sınır anlaşmasına yönelik tepkilere rağmen NATO'nun Türkiye’ye askeri desteği sürdürme kararı aldığını açıkladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan NATO diplomatlarından biri "NATO'da işlerin daha da kötüleşmemesi için ortak bir çaba var. Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra, ittifak üzerinde yeni bir baskı yarattı. Fakat Türkiye kaybedilmeyecek kadar çok önemli bir ülke" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:45
  1. Jens Stoltenberg
  2. Türkiye
  3. NATO
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Alperen Alperen 5 sa önce
    Zenginliği paylaşmıyorsunuz ama tehlikeyi üzerimize yönlendiriyorsunuz.Terörü besliyorsunuz asıl düşman natodur.Menderes’i asan onlarca darbe yapan şerefsizler kulübü
  • mehmet soylumehmet soylu6 sa önce
    arap ve avrupa halklarını uyarmalıyız. ülkelerindeki yöneticilerin israil yöneticilerinin zihniyetinden hiç farkı yok. hepsi siyonist / emperyalist / vatansız çetenin piyonları. kimi ingilizler tarafından atanmış kral, kimi ise siyaseti para ile kontrol edilen demokrasilerde alternatifsizlikten seçilen başkanlar/başbakanlar. neticede halklarının menfaatleri için değil patronların programları için çalışıyor. bi fetö yok, tüm ülkelerin kendi durumlarına göre fetöleri var, siyaset parayla yapılan organizasyonlar olduğu müddetçe, siyesette söz sahibi olanlarda baronlar ve kriptolar olacaktır
  • Ke-mal Ke-mal 8 sa önce
    Bu gavurlarbizimkileri yine kandırır,nato icin savaşırız fakat nato bizim icin parmagını kıpırdatmaz.olsun elin gavuru yeterki bize iyi desin,bizim canlarımızın ne önemi var ki!sonucta ISLAMIN SON KALESI DEYILMIYIZ...
  • abdullahabdullah9 sa önce
    Bu sözler samimi olabilir mi, sinsi düşmanın sahtekarlıklarından birimidir? AYNI DEVLETLER Avrupa Birliğinde, AVrupa Parlamentosunda BAŞKA ,NATO DA BAŞKA konuşuyor....ama ORTAK YÖNLERİ HEPSİ IRKÇI-HAÇLI-KÜRESEL SİYONİST SERMAYENİN REHİNİ, ayrıca HEPSİ FETÖ-PKK/PYD-DARBECİ DOSTU/MÜTTEFİKİ, TÜRKİYE-İSLAMİYET DÜŞMANI!
  • VATANDAŞVATANDAŞ10 sa önce
    deaş ile mücadele maskesi altındasuriyeyi bölmek büyük isaril devleti kurmakaparatmayın eşşeğiypg pkk

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