NATO'dan yeni Türkiye açıklaması

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarının Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiği iki günlük zirve sona erdi. Zirvenin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda düzenlediği askeri harekatı ele aldıklarını, NATO üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıkları olduğunu, bölgede tansiyonun düştüğünü ve DAEŞ ile mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bölgede çözüm arayışını sürdüreceklerini belirten Stoltenberg, Almanya'nın güvenli bölge için uluslararası destek teklifini olumlu karşıladıklarını, konuya kalıcı çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

NATO'nun zirvesine katılan diplomatlar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve Rusya'yla yaptığı sınır anlaşmasına yönelik tepkilere rağmen NATO'nun Türkiye’ye askeri desteği sürdürme kararı aldığını açıkladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan NATO diplomatlarından biri "NATO'da işlerin daha da kötüleşmemesi için ortak bir çaba var. Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra, ittifak üzerinde yeni bir baskı yarattı. Fakat Türkiye kaybedilmeyecek kadar çok önemli bir ülke" açıklamasında bulundu.