NATO'dan Ukrayna'ya yeni statü

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nden (NATO), yapılan açıklamada, bu kararın Ukrayna'nın NATO'nun amaçlarını gerçekleştirmesine büyük katkıda bulunmasının örgüt tarafından da kabul edildiğinin göstergesi olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın Afganistan ve Kosova gibi bölgelerde NATO harekatlarına katkıda bulunduğu ifade edildi. Diğer taraftan, açıklamada bu statünün Ukrayna'ya NATO üyeliği garantisini vermediği belirtildi.

Karar, Kiev'de memnuniyetle karşılandı

Ukrayna yönetimi, NATO'nun kararını memnuniyetle karşıladı. Ukrayna Hükümeti'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bu statünün NATO üyesi ülkelerle, NATO'nun ortağı olan ülkeler arasındaki iş birliğini arttırdığı belirtildi.

Açıklamada, bu statünün Ukrayna'ya, NATO'nun operasyonlarının planlamasına katılma ve NATO'nun bütün tatbikatlarına erişim imkanı sağlayacağı kaydedildi. NATO, Genişletilmiş Fırsatlar Ortaklığı programını, 2014 yılında uygulamaya koydu.

Şu anda, Ukrayna dışında, Avustralya, Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Ürdün genişletilmiş fırsatlar ortaklığı statüsüne sahip bulunuyor. Ukrayna, 2019 yılında NATO ve AB üyeliği hedefinin bir ulusal hedef olduğu hükmünü Anayasa'ya eklemişti.