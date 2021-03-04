NATO'dan Türkiye'ye Bitlis şehitleri için taziye mesajı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerimiz için taziyede bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.
Stoltenberg'den taziye mesajı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.
Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.
Ne oldu?
Bingöl'den 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Olay yerinde helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerimizden birinin hayatını kaybetmesi sonucu şehit sayısı 10'a yükseldi.