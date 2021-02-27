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Aktüel NATO'dan TSK'ya "Mavi Bereli" övgüsü
Aktüel

NATO'dan TSK'ya "Mavi Bereli" övgüsü

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 19:28:00 -
NATO'dan TSK'ya "Mavi Bereli" övgüsü

NATO Müttefik Kara Komutanlığı Türk piyade komandoları Mavi Bereliler ile ilgili paylaşımda bulundu.

İzmir'de karargahı bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabında, piyade komando ya da Türkiye'deki bilinen adıyla Mavi Bereliler konulu Türkçe ve İngilizce paylaşım yaptı.

Ay yıldız, Mavi Bere ve NATO amblemlerinin de yer aldığı fotoğraflı paylaşımda, "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Mavi Bereli komandoların terörle mücadele, sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleri olduğu vurgulandı.

 

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