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Teknoloji NATO'dan TikTok'a darbe!
Teknoloji

NATO'dan TikTok'a darbe!

Yeniakit Publisher
2023-04-03 11:30:00 -
NATO'dan TikTok'a darbe!

NATO, güvenlik gerekçesiyle TikTok kullanımına yasak getirdi.

Son dönemin tartışılan sosyal medya platformu TikTok'a bir darbe de NATO'dan geldi. CNN'de yer alan habere göre, NATO güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek çalışanlarının TikTok'u telefonlarına indirmelerini yasakladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan kaynaklar, NATO yetkililerinin cuma sabahı personele yasağı bildiren bir not gönderdiğini belirtti. Söz konusu not ile yasak resmileştirilmiş oldu.

NATO, Çin hükümetinin Çinli ana şirketi Bytedance aracılığıyla TikTok kullanıcılarının verilerine erişebileceği endişesiyle uygulamayı yasaklayan en son hükümet organı oldu.

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