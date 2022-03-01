NATO'dan Rusya'yla 'savaş' açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında "Putin barışı yok etti. Belarus işgale yardım ediyor. Ukrayna'nın yanındayız. NATO bir savunma ittifakıdır. Rusya ile savaş niyetiimiz yok" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'daki NATO üssünde Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ilşe birlikte basın toplantısı düzenledi.
"Putin barışı yok ettti. Belarus işgale yardım ediyor. Ukrayna'nın yanındayız" diyen Stoltenberg, "NATO bir savunma ittifakıdır ve topaklarımızı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Rusya ile savaş niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.