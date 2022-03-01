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Dünya NATO'dan Rusya'yla 'savaş' açıklaması
Dünya

NATO'dan Rusya'yla 'savaş' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında "Putin barışı yok etti. Belarus işgale yardım ediyor. Ukrayna'nın yanındayız. NATO bir savunma ittifakıdır. Rusya ile savaş niyetiimiz yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 13:36:00 - 2022-03-01 14:09:40
NATO'dan Rusya'yla 'savaş' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'daki NATO üssünde Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ilşe birlikte basın toplantısı düzenledi.

"Putin barışı yok ettti. Belarus işgale yardım ediyor. Ukrayna'nın yanındayız" diyen Stoltenberg, "NATO bir savunma ittifakıdır ve topaklarımızı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Rusya ile savaş niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

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