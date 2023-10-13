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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten İsrail'e destek
Dünya NATO'dan nükleer tatbikat
Dünya

NATO'dan nükleer tatbikat

Yeniakit Publisher
2023-10-13 08:24:00 -
NATO'dan nükleer tatbikat

NATO ülkeleri, her yıl düzenlenen "Steadfast Noon" adlı nükleer tatbikatı gelecek hafta icra edecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konu hakkındaki açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, NATO'nun nükleer silahlarının saldırganlığı caydırmada oynadığı önemli rolü hatırlatmaktadır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun her yıl ekim ayında yaptığı rutin tatbikatın gelecek hafta İtalya, Hırvatistan ve Akdeniz üzerinde düzenleneceğini aktardı.

Tatbikatın NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenilirliğini, etkinliğini ve güvenliğini sağlayacağını belirten Stoltenberg, "Steadfast Noon" tatbikatının NATO'nun tüm müttefiklerini koruyup savunacağına dair net bir mesaj göndereceğini kaydetti.

Tatbikata çok sayıda savaş jeti, gözetleme uçakları ve tanker uçakların yanı sıra uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'lerin katılması bekleniyor.

"Steadfast Noon" tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.
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