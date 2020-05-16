  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'a bomba özellik!

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?
için kalan
Dünya

NATO'dan Libya mesajı: Hazırız!

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la telefonda görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Libya'nın savunma ve güvenlik kurumlarının inşasına katkı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 22:03:00 -
NATO'dan Libya mesajı: Hazırız!

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin Libya'daki gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Genel Sekreter Stoltenberg, Libya'da artan gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirirken, ülkede askeri çözümün mümkün olmadığının altını çizdi.

Berlin Konferansı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunan Stoltenberg, Libya'da siyasi çözümün bu çerçevede yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, NATO'nun BM nezdinde yürütülen siyasi girişimlere tam destek verdiğini yineleyerek, tüm uluslararası topluma da destek çağrısında bulundu.

Tüm taraflara Libya'ya yönelik BM silah ambargosuna uyma çağrısını yineleyen Stoltenberg, 2018 Brüksel Zirvesi'nde NATO Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından da ifade edilmiş olduğu gibi, Libya Hükümeti'nin talebi üzerine NATO'nun, savunma ve güvenlik kurumları inşası alanında ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, NATO'nun Libya'daki güvenlik ve savunma durumlarını göz önünde bulundurarak hareket edeceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı