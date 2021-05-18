NATO'dan iki ülkeye Rusya sözü

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında yaptığı açıklamada, "Duruşumuz açık, Kırım'ın ilhakını asla tanımayacağız, Ukrayna ve Gürcistan’daki ortaklarımıza, Rusya’dan gelen yoğun baskıya dayanmalarına yardımcı olmak desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

“Rusya, Ukrayna’nın topraklarında olsun, sınırda olsun güçlü askeri varlığını sürdürüyor” diyen Geoana, "Bir oldu bitti politikasını ve bağımsız ülkeye karşı güç kullanımını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

2008 yılında Gürcistan kaderine terk edildi

Osetya yüzünden Rusya ve Gürcistan arasında çıkan savaşta Batı Gürcistan'ı kaderine terk etmişti.