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Dünya NATO'dan flaş açıklama! F-16'lar Ukrayna'ya ne zaman verilecek?
Dünya

NATO'dan flaş açıklama! F-16'lar Ukrayna'ya ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2023-05-24 22:57:00 - 2023-05-24 22:58:21

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya F-16'ların ne zaman ve ne şekilde sağlanacağının henüz kararlaştırılmadığını, öncelikle pilotların eğitimlerinin tamamlanıp daha sonra sahadaki duruma göre uçakların sevkiyatının yapılacağını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlama konusundaki bir soru üzerine Stoltenberg, "Bunun ne zaman, nasıl olacağı henüz kararlaştırılmadı. Aşama aşama gidilmesinin mantıklı olduğunu ve ilk olarak Ukraynalı pilotların eğitimiyle başlanması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra savaşın nasıl evrildiğine bağlı olarak uçakların teslimatıyla ilgili nihai kararlar verilecek" diye konuştu.

Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'nın özgür ve egemen bir ulus olarak hüküm sürmesini sağlamak için desteğimizi artırmamız ve sürdürmemiz hayati önem taşıyor. Vilnius'ta ayrıca yeni bölgesel savunma planları, yeni bir kuvvet modeli ve güçlendirilmiş komuta yapısı ile kendi caydırıcılık ve savunmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Vilnius'ta tavan değil, taban olarak gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYHİ) yüzde 2'si olan iddialı yeni bir savunma yatırımı taahhüdünde anlaşmamızı bekliyorum."
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