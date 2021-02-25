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Dünya NATO'dan Ermenistan'a çağrı
Dünya

NATO'dan Ermenistan'a çağrı

NATO, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesi sonrası açıklama yaptı. Açıklamada demokrasiye bağlılık çağrısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 20:27:00 -
NATO'dan Ermenistan'a çağrı

NATO, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesi sonrası gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek demokrasiye bağlılık çağrısında bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, sosyal medyadaki açıklamasında, İttifak'ın ortak ülkelerinden Ermenistan'daki gelişmeleri yakından izlediklerini bildirdi.

Gerginliği daha da yükseltecek açıklamalar ve eylemlerden kaçınmanın önemine işaret eden Lungescu, "Siyasi farklılıklar barışçıl yollarla ve Ermenistan anayasasına uygun şekilde demokrasiyle çözülmelidir." ifadesini kullandı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey askerler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir bildiri yayımlamış, Paşinyan ise bu adımı "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Muhalefet de Genelkurmay Başkanı'nın çağrısına destek vermek için Erivan sokaklarında protestoya başlamıştı.

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