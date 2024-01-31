NATO'dan 'Ermenistan' hamlesi: 30 Ocak 2024 tarihinde net talebi verdi! Dünya nabzını değiştiren hamle

NATO'nun Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Xavier Kolomina, NATO'nun Ermenistan'a yönelik desteğini artırmak istediğini dile getirdi.

NATO'nun Ermenistan'a yönelik desteği sürüyor. Bölgeyi sık sık ziyaret eden NATO'nun Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Xavier Kolomina, 30 Ocak 2024 tarihinde Ermeni basınına verdiği demeçte, NATO'nun Ermenistan'a yönelik desteğini artırmak istediğini dile getirdi. Kolomina, Ermenistan'ın dış ve savunma politikasında yaptığı değişimlerin önemli olduğunu kaydetti.

NATO Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Xavier Kolomina, Ermenistan'ı sadece 2 yılda toplamda tam 7 kez ziyaret etti. Kolomina, "Ermenistan'ın son birkaç yılda NATO ile işbirliğini siyasi ve pratik olarak yoğunlaştırmaya karar vermesinden çok memnunum" dedi. Kolomina, Ermenistan'a verilecek olan destek kapsamında, "Bunun zor bir karar olduğunu ve muhtemelen uzun zaman alacağını biliyorum, ancak ortaklarımızı kesinlikle bize yaklaşmaya teşvik ediyoruz ve Ermenistan da aynısını yapıyor" ifadelerini kullandı.

ABD ORDUSU, ERMENİ ASKERLERİNİ EĞİTECEK

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avrupa Komutanlığı Basın Servisi, 3 Ocak 2023 tarihinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin astsubay kadrosuna eğitim verileceğini kaydetmişti. ABD ordusu, eğitime ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmıştı.

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ABD Avrupa Komutanlığı (US EUCOM) yetkilisi Robert Abernethy, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri için personel geliştirme hedef ve politikalarının büyütülmesine, resmileştirilmesine ve ön hazırlıklarına yardımcı olmak üzere yakın zamanda Ermenistan'ı ziyaret ettiğini bildirdi. Abernethy, "Daha güçlü bir gelecek için güçlü bir ortaklık" mesajını vermişti.