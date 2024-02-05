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Dünya NATO'dan dikkat çeken Rusya yorumu! NATO Genel Sekreteri tarihte bir ilk deyip duyurdu
Dünya

NATO'dan dikkat çeken Rusya yorumu! NATO Genel Sekreteri tarihte bir ilk deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-05 03:57:00 -
NATO'dan dikkat çeken Rusya yorumu! NATO Genel Sekreteri tarihte bir ilk deyip duyurdu

Alman ARD televizyonunda NATO'nun gelecek vizyonuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Rusya'nın herhangi bir NATO ülkesine yakın zamanda tehdit oluşturmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın bir NATO ülkesine saldıracağına ilişkin bu yönde askeri bir tehdit algılamadıklarını kaydederek, "Tarihte ilk defa bir muharip birliği yeniden yapılandırdık." dedi.

Stoltenberg, Alman ARD televizyonuna NATO'nun gelecek perspektifine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'nın tehdit olmadığını söylediler

"Rusya, Ukrayna savaşını kazanırsa NATO üyesi bir ülkeye de saldıracak" iddialarına ilişkin Stoltenberg, "Bir NATO müttefikine yönelik yakın zamanda askeri bir tehdit algılamıyoruz." dedi.

'Tarihte ilk defa bir muharip birliği yeniden yapılandırdık'

NATO'nun son dönemlerde önemli ölçüde güçlendirildiğini belirten Stoltenberg, "Elbette barış kendiliğinden oluşmaz. Her ne kadar yakın bir tehdit olmasa da savunmamıza önemli yatırımlar yaptık. Hazırlık seviyelerini ve silahlı kuvvetlerimizin gücünü arttırdık. Tarihte ilk defa bir muharip birliği yeniden yapılandırdık. Bu, NATO'nun bir nesil içinde gerçekleştirdiği en büyük güçlenmedir." diye konuştu.
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Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmesinin ardından ortaya çıkan yeni gerçekliğin farkına vararak buna uyum sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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