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Gündem NATO'dan bomba paylaşım! Bakın kokpitte kim var?
Gündem

NATO'dan bomba paylaşım! Bakın kokpitte kim var?

NATO, Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, hava sahasının korunmasında Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 14:03:00 - 2022-04-12 14:08:09
NATO'dan bomba paylaşım! Bakın kokpitte kim var?

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı, sosyal ağ Twitter'da Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ların fotoğrafını paylaşarak, Türkiye'nin hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir NATO müttefiki olduğunun altı çizildi.

Sosyal medyadaki paylaşımda, F-16 savaş uçaklarındaki kokpiti örten şişkin kanopinin şeklinin sebebi açıkladı.

Kabarcık görünümündeki şeffaf kanopinin pilotlara 360 derece panaromik görüş imkanı sunduğu belirtildi.

İngilizce yayınlanan mesajda, 'Turkey' yerine 'Türkiye' kullanılması dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki İngilizce adının, Türkiye olarak değişmesi için Cumhurbaşkanlığı bir genelge yayınlamıştı. Diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye" kullanılmasını istendi.

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