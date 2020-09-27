NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

Ermenistan, sınır hattında hain bir saldırıda bulundu. Ermenistan'ın saldırısında sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunun üzerine sivil halkını korumak isteyen ve harekete geçen Azerbaycan'dan Ermenistan'a darbe üstüne darbe geldi. Karşı saldırı başlatan Azerbaycan, senelerdir Ermeni işgali altında bulunan köyleri de Ermenistan'dan geri aldı. Azerbaycan'ın saldırılara jet cevap vermesinden sonra 50’nin üzerinde Ermeni askerinin ise öldüğü düşünülüyor.

Kardeş Azerbaycan ayrıca, Ermenistan'ın küstah ve provoke edici saldırılarının ardından 24 saatliğine 'savaş hali' ilan etti.

NATO çağrı yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai ise, yaşananların ardından açıklamada bulundu.

Appathurai, yaptığı yazılı açıklamada, NATO'nun, Dağlık Karabağ'da cephe hattında çıkan çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti.

Sivil can kayıplarının olduğunu ifade eden Appathurai, tarafların acilen çatışmaları durdurması gerektiğini söyledi.

Appathurai, anlaşmazlığa askeri çözümün olamayacağını ileri sürerek, tarafların barışçıl bir çözüm için müzakerelere tekrar başlaması gerektiğini, NATO'nun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun çabalarını desteklediğini yazdı.

Ne olmuştu?

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, Ermenilerin sabah saatlerinde haince Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Ermenistan'ın küstah saldırılarının ardından ateşkes resmen bozulmuştu.

Flaş iddia: Türk İHA’sı bölgede

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında uçuş yaptığı gözlenen belirsiz bir insansız hava aracının (İHA) ise Türkiye’ye ait Bayraktar TB2 olduğu ileri sürüldü.