0553 313 94 23

NATO'dan anlaşmadan çekilen ABD'ye tam destek!

Kuzey Atlantik Konseyi, Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya alarak feshetmeye başlamasına tam destek verdi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 01:32
NATO'dan anlaşmadan çekilen ABD'ye tam destek!

Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme açıklamasını haklı gösterme çabasına giren Kuzey Atlantik Konseyi, şu açıklamayı yaptı:

"Rusya'nın gizli denemeleri, üretimi ve 9M729 tipi karadan havaya füze sistemlerini sahaya sürmesinin Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik önemli tehlike oluşturması karşısında, ABD, bu eyleme başvurmuştur."

NATO'nun açıklamasında "Müttefikler bu eylemi tümüyle desteklemektedir" vurgusu yapıldı.

'Rusya'nın ihlalleri reddetmesi üzüntü verici'

Müttefik ülkelerin, Rusya'nın ihlalleri reddetmeyi sürdürmesinden, ikna edici bir yanıt sunmayı reddetmesinden ve anlaşmaya tam uyum sağlamaya dönük adım atmamasından üzüntü duyduğunu ifade eden NATO, şöyle devam etti:

"Moskova'nın eylemleri buna müsaade ettiğinde Rusya ile eskiden olduğu gibi yapıcı ilişkiler kurulmasını amaçlıyoruz. Müttefikler, uluslararası toplumca gerçekleştirilen etkili silah kontrolünün, silahsızlanmanın ve silahların yayılmasının önlenmesinin devam etmesine olan bağlılığını koruyor."

'Etkili dizginleme için gerekli adımları atacağız'

Rusya'nın orta menzilli silahlarının İttifak'ın güvenliği üzerindeki etkisini dikkatle izleyeceklerini ve INF'nin askıya alınması sonrası etkili dizginlemenin sağlanması için gereken adımları atacaklarını belirten Kuzey Atlantik Konseyi, İttifak'ın kolektif güvenliğinin korunması amacıyla düzenli istişarelere devam edeceklerinin altını çizdi.

Trump: NATO'nun tam desteğine sahibiz

Beyaz Saray da ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun basın toplantısındaki ifadelerini yankılayan yazılı açıklamasını yayımladı.

Trump'ın açıklamasında da "NATO müttefiklerimiz bizi tümüyle destekliyor" vurgusuna yer verilerek eklendi:

"Çünkü Rusya'nın ihlallerinin oluşturduğu tehdidi ve anlaşma ihlallelerinin görmezden gelinmesinin silah kontrolü açısından oluşturduğu riskleri anlıyorlar."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 01:32
  1. Mike Pompeo
  2. Donald Trump
  3. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması
  4. INF
  5. Avrupa-Atlantik
  6. ABD
  7. Rusya
  8. Kuzey Atlantik Konseyi
  9. Trump yönetimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yorumcu Rıdvan Dilmen: Bundan sonra Fenerbahçe zor tutulur
    1. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Bundan sonra..
    2. Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
    3. Arap ülkelerinden Katar'a kutlamalar..
    4. Maçın ardından
    5. "Türklere ateş ediyorum" mu dedi?..
    6. Kılıçdaroğlu: Kadın arkadaşlar erkek..
    7. Kadıköy'de tepki çeken pozisyon:..
    8. Amerika Zekat Vakfından Chicago'daki..
    9. Almanya endişeli: INF'siz dünya daha..
    10. Almanya Karadeniz'e savaş gemisi..
    11. Kardak olayının yıl dönümünde F-16'lar..
    12. NATO'dan anlaşmadan çekilen ABD'ye tam..
    13. Bakan açıkladı: 30 milyon TL tazminat..
    14. Polis ele geçirdi! Üzerlerinden 9 bin..
    15. Yüz binlerce kişinin kanı ellerinde.....
    16. Mike Pence'den Venezuela açıklaması
    17. "ABD ile yapılacak herhangi bir..
    18. "Bugüne kadar Beşiktaş armasını hiç..
    19. 2019 evlilik izni ne zaman kullanılır?
    20. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar
    Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    CHP'lileri çıldırtan anket detayı!
    CHP'lileri çıldırtan anket detayı!
    ABD 32 yıllık anlaşmadan çekilecek!
    ABD 32 yıllık anlaşmadan çekilecek!