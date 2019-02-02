NATO'dan anlaşmadan çekilen ABD'ye tam destek!

Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme açıklamasını haklı gösterme çabasına giren Kuzey Atlantik Konseyi, şu açıklamayı yaptı:

"Rusya'nın gizli denemeleri, üretimi ve 9M729 tipi karadan havaya füze sistemlerini sahaya sürmesinin Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik önemli tehlike oluşturması karşısında, ABD, bu eyleme başvurmuştur."

NATO'nun açıklamasında "Müttefikler bu eylemi tümüyle desteklemektedir" vurgusu yapıldı.

'Rusya'nın ihlalleri reddetmesi üzüntü verici'

Müttefik ülkelerin, Rusya'nın ihlalleri reddetmeyi sürdürmesinden, ikna edici bir yanıt sunmayı reddetmesinden ve anlaşmaya tam uyum sağlamaya dönük adım atmamasından üzüntü duyduğunu ifade eden NATO, şöyle devam etti:

"Moskova'nın eylemleri buna müsaade ettiğinde Rusya ile eskiden olduğu gibi yapıcı ilişkiler kurulmasını amaçlıyoruz. Müttefikler, uluslararası toplumca gerçekleştirilen etkili silah kontrolünün, silahsızlanmanın ve silahların yayılmasının önlenmesinin devam etmesine olan bağlılığını koruyor."

'Etkili dizginleme için gerekli adımları atacağız'

Rusya'nın orta menzilli silahlarının İttifak'ın güvenliği üzerindeki etkisini dikkatle izleyeceklerini ve INF'nin askıya alınması sonrası etkili dizginlemenin sağlanması için gereken adımları atacaklarını belirten Kuzey Atlantik Konseyi, İttifak'ın kolektif güvenliğinin korunması amacıyla düzenli istişarelere devam edeceklerinin altını çizdi.

Trump: NATO'nun tam desteğine sahibiz

Beyaz Saray da ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun basın toplantısındaki ifadelerini yankılayan yazılı açıklamasını yayımladı.

Trump'ın açıklamasında da "NATO müttefiklerimiz bizi tümüyle destekliyor" vurgusuna yer verilerek eklendi:

"Çünkü Rusya'nın ihlallerinin oluşturduğu tehdidi ve anlaşma ihlallelerinin görmezden gelinmesinin silah kontrolü açısından oluşturduğu riskleri anlıyorlar."