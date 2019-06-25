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NATO ülkelerinden savunmaya büyük harcama

NATO üyesi ülkelerin 2019 yılında toplam savunma harcamaları 984 milyar doları geçecek

25 Haziran 2019 Salı 13:21
NATO ülkelerinden savunmaya büyük harcama

BRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ülkeler 2019 yılında savunmaya toplam 984 milyar 234 milyon dolar kaynak ayıracak.

NATO, üye ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin 2019 yılı tahmini verilerini yayınladı.

Buna göre, NATO üyesi ülkelerin 2019 yılında toplam savunma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında artarak 984 milyar 234 milyon dolar olacak.

Bu dönemde NATO üyesi ülkeler arasında en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 685 milyar 99 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma harcamasının yaklaşık yüzde 70'ini tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 65 milyar 527 milyon dolarla İngiltere, 49 milyar 132 milyon dolarla Almanya, 47 milyar 705 milyon dolarla Fransa, 23 milyar 281 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 277 milyon dolarla Kanada izleyecek.

Türkiye, 2019'da toplam 18 milyar dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.

ABD, 2019 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3,42'si oranında savunma harcaması yapacak. Bu oranda ABD'yi en yakın yüzde 2,24'le Yunanistan, yüzde 2,13'le Estonya ve İngiltere, yüzde 2,04'le Romanya, yüzde 2,01’le Polonya ve Letonya takip edecek.

Bu dönemde Türkiye savunmaya GSYH'sının yüzde 1,89'unu, Fransa yüzde 1,84'ünü, Almanya yüzde 1,36'sını, Hollanda yüzde 1,35'ini, İtalya yüzde 1,22'sini ayıracak.

NATO üyeleri arasında savunma alanına en az pay ayıracak ülkeler ise yüzde 0,55'le Lüksemburg, yüzde 0,92 ile İspanya ve yüzde 0,93 ile de Belçika olacak.

NATO üyeleri, 2014'teki Galler Zirvesi'nde savunma yatırım taahhüdü kararı almıştı. Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı, Ukrayna'daki saldırgan tutumu ile terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta artan faaliyetleri, ittifak üyelerinin bu kararı almasında etkili olmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:21
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