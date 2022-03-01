Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken NATO’nun açıklamaları yakından takip ediliyor. Pek çok kişi NATO’nun Ukrayna’ya asker, uçak yardımında bulunup bulunmayacağını araştırıyor.

NATO Ukrayna'ya asker gönderecek mi? NATO Ukrayna'ya destek uçak gönderecek mi?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya asker ve uçak gönderilip gönderilmeyeceği konusunda konuştu. Stoltenberg, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını, Rusya'nın bu ülkeye saldırısı nedeniyle sadece Rusya'yı değil Belarus'u da yardım ettiği için sorumlu tutacaklarını aktardı.

Ukrayna’nın NATO’dan istediği uçakların gönderilip gönderilmediği ve NATO üslerinin Ukrayna’ya açılıp açılmayacağı sorulan Stoltenberg, “NATO müttefikleri çeşitli askeri destekler veriyor. Bunlar arasında anti tank silahları, hava savunma sistemleri ve diğer askeri ekipmanların yanı sıra insani yardımlar ve mali destek bulunuyor. Ancak NATO çatışmanın parçası olmayacak. NATO, Ukrayna’ya asker göndermeyecek veya Ukrayna hava sahasında uçak uçurmayacak” dedi.

NATO nedir?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır. Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır.