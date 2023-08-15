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Dünya NATO Ukrayna için üyelik şartını açıkladı
Dünya

NATO Ukrayna için üyelik şartını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-15 22:56:00 -
NATO Ukrayna için üyelik şartını açıkladı

NATO, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, bu konuda duruşunun değişmediğini bildirdi.

NATO'dan bir yetkili, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen'in Norveç basınında yer alan "Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceği" ifadelerini değerlendirdi.

"Toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

"NATO'nun konumu net ve değişmedi. NATO liderlerinin temmuzdaki Vilnius zirvesinde yineledikleri gibi, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullanan yetkili, şöyle devam etti:

"Barış şartlarına Ukrayna karar verecek"

"Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı bir barış sağlamaya kararlıyız. Barışın ne zaman ve hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna karar verecek."

Yetkili, "Savaşın tekrarlanmamasını sağlamak için güvenlik düzenlemelerine ihtiyaç olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna Topraklarının bir bölümünü Rusya'ya verirse NATO üyesi olabilir"

Norveç'in Verdens Gang (VG) gazetesinin haberine göre, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Jenssen, Arendal kentinde katıldığı bir panelde Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceğini söylemişti.
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VG'nin bu yorumun NATO'nun görüşü olup olmadığı sorusu üzerine Jenssen, "Böyle olmalı demiyorum. Bu muhtemel çözümlerden olabilir diyorum." yanıtını vermişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sık sık İttifakın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, üyeliğinin ancak savaştan sonra mümkün olabileceğini, barışın hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna'nın karar vereceğini yineliyor.

Kaynak: AA

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