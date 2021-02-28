NATO tatbikatında Yunan oyunu! Bakan Akar'dan tokat gibi sözler

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Akar, "Yunanistan sık sık aynı şeyi yapıyor. Türkiye o tatbikatta yokmuş gibi gösteriyor. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki meseleleri Yunanistan sanki Türkiye ile ABD, Türkiye ile AB arasındaki meseleymiş gibi sunmak istiyor... Bu da böyle bir şey. Doğrusu o tatbikatta Türkiye’nin de olduğudur." dedi.

Fatih Çekirge'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

- Sohbetin bir başka sorusu da şuydu:

- ABD’nin Rusya’ya karşı Avrupa’yı koruma amacıyla geliştirdiği senaryo için yapılan tatbikatta Yunanistan var, Türkiye neden yok? Son dönemde gazetelerde, televizyonlardaki tartışma programlarında 1 numaralı gündem maddesi bu soruydu... Son olarak tatbikat için Yunanistan’ın Dedeağaç kıyılarına getirilen Amerikan savaş helikopterleri ve zırhlı araçlar ile 20 bin civarındaki personel tartışmaları daha da büyütmüş, “Yunanistan var, Türkiye neden yok. Türkiye dışlanıyor mu?” iddialarını arttırmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu “yanlış tartışma”yı kökünden düzeltiyor:

“Nereden çıkıyor bu laflar. Bu ‘Defender Europe’ tatbikatı Avrupa’nın güvenliği için her yıl yapılır. Bir yıl kuzeyde, bir yıl da güneyde olur. Bu sene güneyde yapılıyor. Bu, ABD ile Yunanistan’ın yaptığı ortak bir tatbikat değildir. ABD’nin öncülüğünde yapılan, bu yıl 26 ülkenin katıldığı çokuluslu bir tatbikattır. Bir aşamasına NATO’nun da katılacağı bu tatbikata, NATO’nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyesinde Görev Gücü’nün, kısaca VJTF’nin 2021 yılı komutasını üstlenen Türkiye de VJTF üzerinden katılacaktır. Yani, Türkiye de o tatbikatta vardır. Bu vesileyle VJTF’den de bahsedeyim. VJTF, NATO’nun herhangi bir kriz veya çatışma anında kullanacağı ilk müdahale kuvvetidir. Yani, NATO bir yerde göreve çağrılırsa, bölgeye intikal edecek NATO gücü Türkiye’nin liderliğindeki bu VJTF gücü olacaktır.”

- Peki bu laflar sizce nereden çıkıyor?

- Yunanistan sık sık aynı şeyi yapıyor. Türkiye o tatbikatta yokmuş gibi gösteriyor. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki meseleleri Yunanistan sanki Türkiye ile ABD, Türkiye ile AB arasındaki meseleymiş gibi sunmak istiyor... Bu da böyle bir şey. Doğrusu o tatbikatta Türkiye’nin de olduğudur.

Yunanistan 3-5 uçak almakla bir yere varamaz

- Konu Türk-Yunan ilişkilerine gelince, şu soru gündeme geliyor:

- Yunanistan Fransa’dan Rafale savaş uçakları aldı. Silahlanmaya ciddi para harcıyor. Bu durum, Ege’deki güç dengelerini Türkiye aleyhine etkiler şeklinde iddialara neden oluyor.

- Bakın, öyle 3-5 savaş uçağı almakla, 3-5 gemi almakla Yunanistan bir yere varamaz. Yetmez. Yetmez... Türkiye’nin, Türk ordusunun gücü ortadadır. Dünyanın en güçlü ordularından birisidir. Bu iddialar akla, mantığa, matematiğe uymaz. Çünkü matematik bellidir. Yunan hükümeti bu silahlara para harcayarak Yunan halkının parasını çarçur ediyor. Bundan başka bir sonucu olmaz. Beyhude bir çabadır. Yunan halkı, akademisyenleri, bilim adamları, emekli askerleri de bunu görüyorlar. Bu yaklaşımın doğru olmadığını ifade ediyorlar...