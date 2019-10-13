0553 313 94 23

'NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 19:19
'NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper,Türkiye'ninSuriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Bizim için böyle bir durum söz konusu değil." dedi

Esper, Fox News televizyonunda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin kendilerini çok kötü duruma düşürdüğünü" anlatan Epser, şöyle konuştu:

"İtirazımıza rağmen şimdi Türklerin, ilk başta niyet edilen derinlikten daha da aşağıya ve batı ile doğuya doğru operasyonlarını genişleteceğini biliyoruz, ki bu da onların güvenli bölgelerini 30 kilometreden daha derin ve yaklaşık 440 kilometre genişliğe çıkaracak. Aynı zaman SDG'nin de son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyelilerle bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye hareket eden Suriye-Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bu bizi çok kötü bir duruma düşürüyor ve askerlerimizin güvenliği benim için önceliklidir."

Suriye'nin kuzeyinde durumun karmaşık hal alacağını belirten Esper, "Binden az sayıdaki askerimizi oradan güvenli bir şekilde, sahadaki kuvvetlerle ayrışarak bölgeden çekmeyi konuşuyoruz. Burada bir takvim vermek istemiyorum, olaylar orada saatlik değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin mekanize kuvvetler, topçu kuvvetleri ve hava unsurları ile desteklenen 15 bin kişilik Türk kuvvetlerini engelleyemeyeceğini belirten Esper, Türkiye'yi müzakerelerde ikna etmeye çalıştıklarını ve bu konuda ilerleme kaydettiklerini düşündüklerini ancak bunun böyle olmadığını gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin uzun yıllara dayandığını belirten Esper, YPG/PKK ile DEAŞ konusunda anlaşma yaptıklarında, Türkiye'nin başından beri bunu protesto ettiğini ifade etti.

ABD'li yetkililerin kendi Türk mevkidaşları ile görüşmelerinde Türkiye'nin kararlılığının farkında olduğunu anlatan Esper, "Türkiye'nin ilerlemesinin önüne Amerikan kuvvetlerini koymamamız gerektiğini değerlendirdik." dedi.

Esper, "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Böyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 19:19
  1. ABD
  2. suriye
  3. ABD Savunma Bakanı Mark Esper
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'dan Mustafa Akıncı'ya çok net uyarı: Gereken cevabı alacak
    1. Başkan Erdoğan'dan Mustafa Akıncı'ya..
    2. ABD Savunma Bakanı: NATO ortağımız..
    3. Mantar toplamak için gittiler... Çok..
    4. Hooijdonk'tan gelen itiraf
    5. Düğün konvoyunda zincirleme kaza:..
    6. MHP'li Bülbül'den KKTC Cumhurbaşkanı..
    7. Suriye Milli Ordusu PKK’nın kampını..
    8. MHP'li Muhammed Levent Bülbül'den KKTC..
    9. Hız tutkunları Antalya'da
    10. Tel Abyad'ın teröristlerden..
    11. Suudi Arabistan'dan Barış Pınarı..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35..
    13. Şırnak'ın 53 köyünde okullar 3 gün tatil
    14. Tel Abyad'ın teröristlerden..
    15. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan..
    16. Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla..
    17. Türkiye’den Avrupa'ya PKK çağrısı:..
    18. Engellilerden 'Barış Pınarı..
    19. Teslim olup terör örgütünün gerçek..
    20. Graham iyice zıvanadan çıktı
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    “Türkiye öldürdü” dedikleri çocuk daha fazla dayanamayınca rezil oldular!
    “Türkiye öldürdü” dedikleri çocuk daha fazla dayanamayınca rezil oldular!
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı